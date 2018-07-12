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12 июля 2018, 17:50
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Ассоциация представительных органов местного самоуправления республики за выдвижение кандидатом Саввинова

Уважаемые жители города Якутска!

 Ассоциация представительных органов республики объединяет в своих рядах около 5 тысяч муниципальных депутатов. Организация была образована в 2003 году в самом начале становления местного самоуправления, в целях его развития, оказания методической и консультационной помощи муниципалитетам.

Председателем Ассоциации был избран Саввинов Александр Александрович – Председатель Якутской городской Думы, по инициативе которого наша организация и была образована.

С тех пор прошло пятнадцать лет, сменились руководители представительных органов, поменялись депутаты. Но Ассоциация как была, так и остается флагманом в деле развития местного самоуправления на местах и в республике, является единой командой во главе Александра Саввинова.

Мы, коллеги Александра Александровича, признательны ему за ту работу, которую он ведет во имя развития представительных органов, объединения и сплочения муниципального сообщества республики.

Благодаря деятельности Ассоциации создана площадка для обмена опытом представительных органов, оперативно ведется консультирование по всем вопросам местного значения, разрабатываются методические рекомендации для работы депутатов, своевременно доводятся все изменения в законодательстве в сфере местного самоуправления, организуются выездные обучающие семинары, обсуждаются проблемные и актуальные вопросы, касающиеся муниципалитетов и вырабатывается единая позиция, которая доводится до республиканских и федеральных органов власти.

Александр Александрович является авторитетом в сфере местного самоуправления не только в республике, но и на всероссийском уровне. На протяжении пятнадцати лет он является членом руководящего органа Союза представительных органов России. По результатам его работы, он был назначен заместителем Председателя Всероссийского Совета местного самоуправления по Дальневосточному федеральному округу.

При поддержке Саввинова А.А. многие председатели районных советов нашей республики стали участниками всероссийских мероприятий в сфере местного самоуправления, обменялись опытом с коллегами из других регионов, получили возможность ознакомиться с деятельностью государственных органов Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

О большом личном вкладе Александра Александровича Савинова в развитие местного самоуправления России, помимо Почетных грамот  Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, свидетельствует уважение среди коллег и соратников.

Муниципалитеты республики равняются на передовой опыт столицы. Мы видим, как за последние годы Якутск сделал серьезный рывок вперед – по развитию социальной инфраструктуры, по формированию комфортной городской среды, поддержке  гражданских инициатив населения и многим другим актуальным направлениям развития города. Все это стало возможно благодаря эффективной совместной работе представительного и исполнительного органов власти.

Мы уверены, что Александр Александрович продолжит курс стратегического развития столицы и всецело поддерживаем его решение принять участие на выборах главы города Якутска.

С уважением члены Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия), руководители представительных органов:

Абыйский улус (район) – Ильяхова Елена Афанасьевна

Аллаиховский улус (район) – Белозеров Анатолий Александрович

Амгинский улус (район) – Карманов Алексей Дмитриевич

Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) – Алексеева Галина Алексеевна

Булунский улус (район) – Птицын Гаврил Рудольфович

Верхневилюйский район – Федорова Зоя Ивановна

Верхнеколымский улус (район) – Артюхова Татьяна Мансуровна

Верхоянский район – Ноговицына Екатерина Васильевна

Вилюйский улус (район) – Корякин Гаврил Семенович

Город Вилюйск – Саввинова Софья Мартыновна

Горный улус – Тарасов Алквиад Александрович

Жиганский национальный эвенкийский район – Тарасенко Вадим Валерьевич

Кобяйский улус (район) – Иванова Александра Викторовна

Ленский район – Балагурова Марина Ивановна

Мегино-Кангаласский улус – Находкин Андрей Михайлович

Мирнинский район – Харитонов Аркадий Владимирович

Намский улус – Попов Иван Романович

Нерюнгринский район – Селин Валерий Викторович

Нюрбинский район – Евсеев Сергей Иванович

Оймяконский улус (район) – Алфёрова Татьяна Викторовна

Оленёкский эвенкийский национальный район – Григорьева Зоя Давыдовна

Олекминский район – Габышев Алексей Александрович

Среднеколымский улус (район) – Сыроватский Пантелеймон Иванович

Сунтарский улус (район) – Максимов Михаил Алексеевич

Таттинский улус – Охотин Валентин Андреевич

Томпонский район – Шадрин Илья Семенович

Усть-Алданский улус (район) – Колодезников Иван Иванович

Усть-Майский улус (район) – Головацкий Федор Викторович

Усть-Янский улус (район)– Болтунов Аполлон Николаевич

Хангаласский улус – Протодьяконов Борис Петрович

Чурапчинский улус (район) – Оконешников Яков Павлович

ГО «Жатай» – Антонов Аркадий Николаевич

Источник: Ассоциация представительных органов местного самоуправления РС(Я).
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