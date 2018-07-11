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11 июля 2018, 12:02
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Ассоциация эвенков Якутии ходатайствует за сказительницу-нимҥакалан

Ассоциация эвенков РС(Я) и представители науки ходатайствуют о присвоении республиканского звания «Сказитель» народному певцу-сказителю эвенкийского героического эпоса Анфисе Павловне АВЕЛОВОЙ. Об этом рассказали в общественной организации эвенков.

Анфиса Павловна АВЕЛОВА (МАЛЬЧАКИТОВА) родилась в 1932 году в Читинской области в местности Ничатка в семье потомственного оленевода-охотника. С раннего детства она познала кочевую жизнь и впитала культуру, язык своего народа.

Вся трудовая деятельность А.П. Авеловой связана с традиционным хозяйством эвенков. До выхода на заслуженный отдых она работала бухгалтером, кассиром-пушником в Читинской области и в Якутии.

А.П.Авелова сказительница-нимҥакалан, народная певица исполняет на родном эвенкийском, а так же на русском и якутском языках. Ученые-исследователи как исполнителя народных песен ее записывали с молодых лет в 1960-х годах ХХ столетия. Так, ее знания исполнительского мастерства народной песни были использованы в работе известного ученого-музыковеда А.М. АЙЗЕНШТАТА, исследователя музыкальной культуры эвенков.

Искусный знаток народного творчества А.П. Авелова на сегодняшний день является единственным сказителем и исполнителем эвенкийских героических сказаний – нимнгаканов. В ее репертуар входит традиционное исполнение героических сказаний восточных эвенков. Самым известным записанным от нее является сказание «Торганай», который по праву вошел в золотой фонд эпоса эвенкийского народа. Как большой знаток своей традиционной культуры эвенков она обладает многими знаниями фольклора: обрядами, песнями, сказками, малыми жанрами фольклора.

А.П.Авелова постоянно принимает активное участие в музыкальных фестивалях и конференциях различного уровня — международных, российских, региональных. Совместно с группой народных исполнителей из Якутии, в числе 400 исполнителей-участников со всего мира приняла участие на музыкальном фестивале, посвященном сохранению культуры коренных народов мира. В рамках фестиваля, в течении декабря 1997 года, в качестве артистов выступали на сцене городов Канады и США, дали всего 9 концертов. Кроме концертных выступлений каждый участник рассказывал о традиции и быте своего народа. В 1997 и 2000 годах в г. Якутске выступала на международной конференции по музыкальной этнографии. Живя в с.Тополиное Томпонского района она активно принимает участие во всех мероприятиях района.

В июне 2018 г. РОО «Ассоциация эвенков РС(Я)» А.П.Авеловой вручили нагрудный знак «За заслуги перед эвенкийским народом».

В настоящее время, не смотря на свой солидный возраст, Анфиса Павловна является пропагандистом культуры коренных народов Якутии. На Ысыахе Олонхо в Алдане Андрей БОРИСОВ, режиссер, художественный руководитель Театра им. Ойунского и создатель театра «Олонхо» вручил Анфисе Авеловой серебряный знак олонхосута «Ытык Чыыбыстаан», как лучшему исполнителю тунгусского эпоса.

Нимҥакалан — эвенкийский аналог олонхосута. Нимҥакан – эвенкийский героический эпос. Самым известным из всех сказителей-нимҥакаланов являлся в свое время Николай Гермогенович ТРОФИМОВ (1915-72 гг.) из рода учурских эвенков-Бута.

Источник: Ассоциация КМНС Республики Саха (Якутия)
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