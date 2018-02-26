Ассоциация АЯМ подготовила праздник для алданской детворы

В веселом шоу–экспромте «Я-супермен», прошедшем в канун праздника Дня защитника Отчества, сразились мальчишки и девчонки Алданского района. Участники из Нижнего Куранаха, Ленинского, Томмота и Алдана пробовали свои силы в разнообразных конкурсах, подготовленных ведущей Еленой Осипчук. Призовой фонд предоставила «Ассоциацией строителей АЯМ».
Невзирая на разницу в возрасте, конкурсанты сражались не на шутку. Рассказав о себе, участники должны были расхвалить или презентовать себя в выгодном свете; блеснули знаниями в интеллектуальном конкурсе на знание литературных произведений. Конкурс был юмористический и не на шутку запутал участников, что вызывало дружный смех среди команд и болельщиков.
Настроение, царившее на шоу, было весьма жизнерадостным, чему сопутствовала юмористическая составляющая многих конкурсов: изобретение праздничного меню, пришивание гигантских пуговиц, силовые состязания, угадывание предметов на ощупь. В конкурсе «Старший брат», где заплетались косы девочкам, у моделей не дрогнул ни один мускул, что очень удивило мам-болельщиц. Ведь конкурс проводился на скорость. Эксклюзивные призы от «Чудо парка» получили победители в традиционном конкурсе «Метание дротиков в мишень», который полюбился детворе.
Яркий флешмоб организовали сестры Королёвы Алия и Яна — победительницы конкурса близнецов в номинации «За обаяние и грацию». Устроив передышку, конкурсанты с новыми силами вернулись к состязаниям. На этот раз это была эстафета с заданиями на скорость, быстроту реакции, ловкость и смекалку.
В результате соревнований все мальчишки оказались настоящими суперменами. Два самых старших по возрасту конкурсанта получили приглашения от магазина «Шоколадный бутик» на вкусный обед в кафе. А призы и подарки от «Ассоциации строителей АЯМ» получили в большом количестве все участники от мала до велика.
«В основе идеи проведения подобных развлекательных мероприятий лежит желание занять детей, а не банальная жажда наживы. Слоган нашей компании «Нам важен результат» — актуален и в работе торгово-развлекательного центра. Нам важно, чтобы «Чудо парк» стал настоящим семейным центром отдыха для алданцев и гостей города, чтобы каждый хотел вернуться сюда вновь и вновь», — поделился своими размышлениями Егор Фролов, исполнительный директор «Ассоциации строителей АЯМ» и пригласил на следующее мероприятие, которое ожидается в канун 8 марта.