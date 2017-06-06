Ассоциация арабских университетов планирует направлять студентов в СВФУ

5 июня состоялся рабочий визит к ректору Северо-Восточного федерального университета Евгении Михайловой советника по культуре президента Союза арабских университетов в Российской Федерации доктора Самаха Башира. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества.

В рамках поездки в Якутию Самаха Башир посетил Медклинику СВФУ, инженерно-технический институт и другие объекты университета. «В Якутию я приехал впервые, поэтому мне все интересно. Что удивительно, так это то, что у вас 24 часа в сутки светло, это очень красиво, – смеется гость. – Хочу отметить, что СВФУ − очень большой, красивый и знаменитый вуз, о вас много знают и говорят в международном сообществе, поэтому мы решили сотрудничать», – сказал Самаха Башир.

Как стало известно, программа приема студентов из Ливии, Египта, Марокко, Туниса и других арабских стран касается преимущественно направления медицины, строительства, нефтегазового дела и IT-отрасли. В рамках встречи стороны обсудили следующие вопросы повестки: стоимость обучения для иностранных студентов, вопросы проживания, документационную базу, возможность перехода типа обучения на англоязычный вариант.

Как отметил советник президента Ассоциации арабских университетов, в медицине их интересуют профили лечебного дела, стоматологии и фармации, в связи с чем ректор Евгения Михайлова подчеркнула, что Медицинский институт СВФУ действительно один из лучших институтов медицинского профиля в стране, выпускающее квалифицированных врачей. «Мы стараемся наших студентов быстрее допустить к практике, поскольку ни один врач не может считаться квалифицированным специалистом, если не проходит активную практику в тесной связи с пациентами. Студенты регулярно становятся победителями российских, международных олимпиад, конкурсов», – отметила ректор.

От имени президента Союза арабских университетов Самаха Башир выразил благодарность ректору и университету за теплый прием. «Будем работать на укрепление отношений между российскими и арабскими вузами. Как раз в конце февраля на базе Ливанского университета пройдет первый форум арабских и российских университетов, – сообщил дипломат. – А сейчас будем работать над документами, чтобы к первому сентябрю этого года у нас все получилось. Будем отправлять студентов в основном из Ливана, Марокко, Египта», – подчеркнул он.

Также были затронуты аспекты межнационального общения и вопросов, связанных с культурой и религией. Как рассказал советник президента Ассоциации, студенты университетов владеют многими языками: кроме ливанского языка, знают арабский, французский, английский. «Будут учить русский, который будет у них четвертым языком. Климат, конечно, для людей южных стран будет непривычен, но отрадно, что у вас в студенческом кампусе все рядом, все близко, ходить далеко нет необходимости», – сказал Самаха Башир.

Он также добавил, что Ассоциация планирует открытие двух Центров арабской культуры в Омске и Пензе, где будут преподавать арабский язык, приобщать к культуре и кухне арабских стран. В конце встречи Евгения Михайлова и Самаха Башир обменялись символическими подарками: ректор СВФУ презентовала книгу о Якутии, а арабский посол – декоративную памятную табличку.