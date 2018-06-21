Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов России провела свой форум в Якутске

21 и 22 июня в Якутске проводится 92-ой форум Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вот уже шестой год Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплиарный подход» собирает многочисленные аудитории как в России, так и за рубежом. Идейными вдохновителями и сопредседателями Форума выступают профессора Ефим ШИФМАН и Александр КУЛИКОВ.

Еще задолго до проведения Форума доцент кафедры общей хирургии СВФУ им. М.К.Аммосова, президент Научно-практического общества анестезиологов-реаниматологов республики, врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н. Афанасий МАТВЕЕВ пригласил меня послушать лекции гостей Форума. И вот я в актовом зале Перинатального центра Республиканской больницы №1-Национального центра медицины, где собрались акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, клинические фармакологи со всей республики.

— Всероссийский Форум второй раз проходит в Якутске, — говорит Афанасий Семенович, — в этом году он носит мультидисциплинарный подход, то есть мы пригласили специалистов разных специалистов, имеющих отношение к здоровью беременной женщины и ее будущего ребенка. Это обучающая программа для акушеров-гинекологов, анестезиологов, хирургов и клинических фармакологов. В последние годы Форумы проводятся на стыке разных специальностей. Всем известно, что ведением беременной женщины, здоровьем женщины и плода занимаются разные специалисты. Все препараты, которые мы вводим беременной женщине, так или иначе, отражается на здоровье плода. Чтобы не навредить здоровью будущего ребенка, мы и ведем сегодня разговор.

— Кто приглашен на Форум в качестве лекторов?

— Мы пригласили ведущих ученых, специалистов России по анестезиологии, реанимации, акушерству и клинической фармакологии, которые проводят большую работу по направлению анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве и гинекологии.

Представительную команду ученых-участников форума в Якутске возглавили д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезии и реаниматологии ФУВ ГБУ МО МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реанимации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Москва) Ефим ШИФМАН и д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реанимации и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, член правления ФАР, председатель комиссии по вопросам анестезиологии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» Александр КУЛИКОВ (Екатеринбург).

В перерыве между лекциями я задала вопрос профессору Шифману.

— Какова цель Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, Ефим Муневич?

— Сегодня наш 92-ой Форум Ассоциации и наш второй приезд в ваш замечательный город. Наша Ассоциация создана в апреле 2013 года. У нас две основные цели, первая – последипломное образование. Последипломное образование становится все более актуальным, потому что врач должен учиться всю жизнь. Вторая – популяризация наших новых клинических рекомендаций по анестезии и интенсивной терапии при критических ситуациях в акушерской практике. Сегодня в этом зале врачи, и совсем не важно, какая у них медицинская специальность, всех нас объединяет одна цель – снизить материнскую и перинатальную смертность, снизить заболеваемость акушерских пациентов, облегчить страдания наших женщин и сделать процесс деторождения как можно больше безопасным и комфортным.

Форум продолжит свою работу завтра.