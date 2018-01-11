Асоциальные личности подверглись проверке

На территории Якутии МВД и управлением Росгвардии проведена крупномасштабная оперативно-профилактическая операция «Быт» в целях обеспечения общественной безопасности и предупреждения правонарушений в жилом секторе. Сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии были задействованы в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, обеспечен выход дополнительных патрулей в ряде районов республики.
В проведении операции на территории республики было задействовано порядка двухсот сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которыми во взаимодействии с органами внутренних дел осуществлена проверка 1318 квартир граждан, состоящих на профилактическом учете в правоохранительных органах. Проверкам подверглись лица, попавшие в поле зрения органов правопорядка за асоциальное поведение — семейные дебоширы, лица, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, освободившиеся из мест лишения свободы, неблагополучные семьи. Осуществлены проверки мест проживания иностранных граждан и лиц без гражданства.
В целях профилактики совершения противоправных деяний с применением огнестрельного оружия по месту жительства сотрудниками подразделений ЛРР Росгвардии на территории Якутии проверено 3760 владельцев огнестрельного оружия, за различные нарушения из гражданского оборота изъято 187 единиц огнестрельного оружия. Выявлено 134 административных правонарушения. Гражданами добровольно сдано на возмездной основе 37 единиц оружия.comments powered by HyperComments