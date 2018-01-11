Асоциальные личности подверглись проверке

На территории Якутии МВД и управлением Росгвардии проведена крупномасштабная оперативно-профилактическая операция «Быт» в целях обеспечения общественной безопасности и предупреждения правонарушений в жилом секторе. Сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии были задействованы в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, обеспечен выход дополнительных патрулей в ряде районов республики.

В проведении операции на территории республики было задействовано порядка двухсот сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которыми во взаимодействии с органами внутренних дел осуществлена проверка 1318 квартир граждан, состоящих на профилактическом учете в правоохранительных органах. Проверкам подверглись лица, попавшие в поле зрения органов правопорядка за асоциальное поведение — семейные дебоширы, лица, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, освободившиеся из мест лишения свободы, неблагополучные семьи. Осуществлены провер­ки мест проживания иностранных граж­дан и лиц без гражданства.

В целях профилактики ­совершения противопра­вных деяний с применением огнестрельного о­ружия по месту житель­ства сотрудниками подразделений ЛРР Росгвардии на территории Якутии проверено 3760 владельцев огнестрел­ьного оружия, за разл­ичные нарушения из гражданского оборота из­ъято 187 единиц огнестрельног­о оружия. Выявлено 134­ административных пра­вонарушения. Гражданами добровольно сдано на возмездной основе 37 единиц оружия.