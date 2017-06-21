Аскар Айтматов: Мой отец всегда хотел посетить Якутию

Киргизский дипломат и государственный деятель Аскар АЙТМАТОВ, сын классика киргизской литературы Чингиза АЙТМАТОВА – почетный гость на якутской земле. После презентации перевода произведений классика на якутский язык в Литературном музее им. Ойунского, его окружили якутяне, желающие познакомиться, поговорить, сфотографироваться с наследником великого киргизского писателя.

Для Аскара Айтматова визит в Якутию во многом носит глубокий личный характер.

«Я сделал то, что не успел сделать при жизни мой отец. Он всегда хотел приехать в Якутию, на Север, ведь именно в этом далеком северном крае местный театр поставил на своей сцене его повесть «Пегий пес бегущий краем моря». Я еще не видел более удачной интерпретации творчества отца – с таким сценическим произведением можно выходить на мировую арену. Для меня это, прежде всего, свидетельствует о высоком уровне культуры в Якутии»,

– рассказывает Аскар Айтматов.

– Аскар Чингизович, какое произведение вашего отца любите больше всего?

– То, что он мне посвятил – повесть «Ранние журавли», одно из последних произведений отца. Она написана на основе детских воспоминаний и переживаний отца. В тяжелые военные годы, в 14 лет он стал председателем сельсовета в своем родном айыле. На него легла вся ответственность за семью, ее выживание. Это произведение я и люблю больше всего.

– Как оцениваете перспективы евразийской интеграции?

– Я считаю, что у Евразийского экономического сообщества имеется большой потенциал, в том числе для Киргизии. В стратегическом плане решение Киргизии о вступлении в эту международную организацию было очень верным решением. С другой стороны, мы вступили в ЕврАзЭС недостаточно подготовленными. На данный момент, существенно улучшилось положение наших трудовых мигрантов в России. Однако остальные преимущества себя не особо проявляют. Я думаю, что нам надо более осознанно и ответственно относиться к выполнению взаимных обязательств.

– Кроме экономики, что объединяет наши страны?

– Конечно, это культура, русский язык, который является государственным языком, языком межнационального общения. Русский язык активно используется в Киргизии на всех уровнях общественно-политической, экономической жизни. Другой вопрос в том, что параллельно с широким использованием русского языка, со стороны гражданского общества необходимо следить и за полноценным функционированием киргизского языка. Я являюсь сторонником двуязычия, когда использование одного языка не вредит другому.

– Какое значение имеют межрегиональные гуманитарные связи?

– Естественно, этому вопросу необходимо уделять особое внимание. Примером такого сотрудничества является налаживание связей между Кыргызстаном и Якутией. Мы все знаем, благодаря кому развивается данное сотрудничество. Хочу особо подчеркнуть подвижническую роль спикера якутского парламента Александра ЖИРКОВА, который воплощает собой национальное достояние якутского народа, человеком такого масштаба, которым могло бы гордиться любое государство.

Однако только культурой, я полагаю, не стоит ограничиваться. Необходимо расширять и экономическое сотрудничество, развивать совместные научно-образовательные проекты, которые также имеют огромный потенциал. Главное, чтобы была политическая воля, предпринимались практические шаги и на правительственном уровне, и усилиями народной дипломатии.

СПРАВКА

Аскар Чингизович Айтматов. Киргизский дипломат и государственный деятель.

Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ (1981). В 1982—1990 годах сотрудник Министерства иностранных дел СССР. В 1990-1992 годах – заведующий Информационно-политическим отделом Министерства иностранных дел Киргизии. В 1992-1994 годах – заместитель министра иностранных дел Киргизии. В 1994-1996 годах – и. о. постоянного представителя Киргизии при ООН. В 1996-1998 годах – советник Президента Киргизии Аскара Акаева. В 1998-2002 годах – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Киргизии. В 2002-2005 годах – министр иностранных дел Киргизии. С 2005 года – Директор Международного фонда Евразийских инициатив.