Арыйаан Тютрин: Бронза есть, но хотелось большего

Трехкратный бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе, студент СВФУ, воспитанник ШВСМ, уроженец села Суотту Усть-Алданского улуса Арыйаан Тютрин (57 кг) подвел итоги своего выступления на одинцовском ковре. Журналист Николай Бястинов взял у молодого спортсмена интервью о его схватке, мечтах и будущих победах.

— Арыйаан, ты в третий раз в карьере выиграл бронзовую медаль. Как оценишь свою борьбу на чемпионате России?

— Конечно, бронза есть, но хотелось большего. Настраивался на золотую медаль. Был очень хорошо готов в функциональном плане, да и в сгонке веса не испытываю проблем. Подготовительные сборы к чемпионату России провели в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

— В четвертьфинале ты победил одного из фаворитов веса 57 кг осетина Азамата Тускаева. Как настраивался на эту схватку?

— Раньше не доводилось с ним встречаться в официальных соревнованиях, однако до приезда в Одинцово две недели тренировались во Владикавказе. Там провел две контрольные схватки с Тускаевым. Один раз крупно проиграл, а второй раз — боролись на равных. За это время успел изучить его борьбу, сильные и слабые стороны. Соответственно, на чемпионате России знал, как надо с ним бороться и в итоге выиграл со счетом 3:1.

— А чего не хватило в полуфинальном поединке против тувинца Дондук-оол Хуреш-оол?

— До этого у нас с Дондук-оол счет личных встреч был 1:1. Помню, в 2013 году выиграл у него в стартовой схватке юниорского первенства России в Агинске, но затем в 2016 году проиграл в полуфинале мемориала Коркина в Якутске. Был настроен к реваншу, но, ведя в счете во втором периоде, пошел на сохранение своего преимущества и в итоге пропустил две атаки соперника. За оставшееся время уже не смог отыграться. Тактически неправильно построил схватку. Обидно, что упустил такой шанс выйти в финал.

— Тяжело было после этого проигрыша собраться и выйти в бронзовый финал?

— Был очень зол на себя, поэтому вышел на встречу за третье место с запредельным настроем. Тем более, недавно побеждал этого дагестанского борца Рамиза Гамзатова в полуфинале чемпионата России среди студентов со счетом 7:2. В этот раз удалось выиграть с досрочным счетом 10:0.

— Какие дальнейшие планы у трехкратного призера России?

— Пока точно не знаю, надо обсудить с тренерами. Если все получится, в начале сентября должен принять участие в студенческом чемпионате мира в Бразилии, если нет, то меня ждет международный турнир Гран-При «Дмитрий Коркин» в Якутске. Эти два старта пройдут в одно и то же время.

— Кому посвящаешь свой успех?

— Родителям, личному тренеру Ивану Дмитриеву, всему тренерскому штабу, руководству республики, Федерации спортивной борьбы Якутии, нашим врачам и всем, кто помогал и верил в меня. Отдельная благодарность главе Усть-Алданского улуса Алексею Васильевичу Федотову за всестороннюю поддержку. Буду и дальше стремиться к большим победам.