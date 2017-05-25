Артур Семёнов: Зрители в Стамбуле — самые лучшие в мире!

Артист вокалист и хомусист – импровизатор Национального театра танца Артур СЕМЕНОВ вернулся в Якутск из Турции, со Стамбула, где проходил международный фестиваль песни.

В последний момент, в этом году хозяева и организаторы конкурса Муниципалитет «Дарыджа» решили отменить конкурс, а провести только фестиваль, который прошел 19 мая 2017 г. в рамках Праздника молодежи Турции.

Артур Семёнов представил на фестивале якутскую народную песню «Ат таптала» под сопровождение местного оркестра народных инструментов, а также исполнил номер на хомусе в современной интерпретации.

Своими впечатлениями о фестивале поделился Артур: «Мне очень понравился фестиваль. Отмечаю высокий уровень исполнителей. Артисты такие все музыкальные, профессионалы своего дела, исполняют великолепные произведения. В этом году приняли участие только солисты, из 17 стран. С большим удовольствием отмечаю певца Колыжбека из Кыргыстана, превосходно исполнившего народную песню. А также исполнителя из солнечного Азербайджана Нурифа, поющего в академическом направлении. Погода в Стамбуле отличная, летняя, хотя в дни нашего пребывания солнца не было. Зрители — самые лучшие в мире, такие позитивные, эмоциональные, восторженные! Буквально поддерживают каждого артиста. Для меня участие в фестивале — приобретение опыта, творческий рост, знакомство с разными культурами, общение с артистами, положительные эмоции, яркие впечатления».