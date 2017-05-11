Артур Аржаков: Продажа акций «АЛРОСА-Нюрба» — это шаг вперед по поддержке местного производства

Руководство республики поступает правильно, направляя деньги от продажи 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» на развитие местного производства. Об этом в комментарии ЯСИА заявил директор компании «Ягоды Якутии» Артур АРЖАКОВ.

«Механизм показал себя на практике с положительной стороны. Благодаря продаже пакетов акций «АЛРОСА» и «Якутугля» республика смогла построить много инфраструктурных и социальных объектов. В постановлении правительства указано, что средства будут направлены на поддержку местных товаропроизводителей. Я считаю, что это правильно — в такое сложное время нужно поддерживать своё производство. Вкладываясь в эту отрасль, Якутия делает шаг вперед», — отметил Артур Аржаков.

Напомним, в постановлении правительства определены приоритетные направления использования средств от приватизации 10% акций «АЛРОСА-Нюрба». В первую очередь речь идет о развитии местного производства: поддержке якутских товаропроизводителей, создании предприятий малого и среднего бизнеса в сфере переработки, новых высокотехнологичных производств, IT-отрасли. Другим важным направлением станет реализация инвестиционных, инфраструктурных и социально значимых проектов республики, в том числе на территории Нюрбинского улуса. Кроме того, будут реализованы необходимые меры по развитию и повышению конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий региона.

Айал ЯКОВЛЕВ, ЯСИА.