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25 июня 2018, 17:43
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Артисты театра танца украсили Ысыах Туймаады

        Артисты Национального театра танца по традиции каждый год принимают участие на самом главном празднике народа саха – Ысыах Туймаады.  И в этом году артисты представили несколько программ на  Ысыахе Туймаады — 2018 г., в священной местности Үс Хатын.

Перед открытием ысыаха зазвучал кыл в исполнении  ансамбля «КЫЛ САХа», руководимый Анной Томской вместе со своими учениками: это студенты  Якутского музыкального колледжа  им. М.Н.Жиркова и Арктического государственного института культуры и искусств, преподаватели музыкальных школ, друзья, соратники, коллеги Дома Дружбы народов им. Кулаковского, работники Музея музыки, воспитанники из Хангаласского, Чурапчинского, Амгинского, Верхневилюйского улусов, дети и внуки самих участников ансамбля. Всего 83 участников  представили музыку предков на авторских инструментах кыл, кылыһах и кырыымпа. Также Обряд благословения главного праздника прошел под сопровождение ансамбля «КЫЛ САХА».

На торжественном открытии  артисты балета театра прочно заняли первые линии, вместе с остальными 15 тысячами участниками  воссоздали театрализованное представление.

На 33 площадке, в тюсюлгэ «Кымыс кырдала» ансамбль «КЫЛ САХА» показал концертную программу  «Кыл Саха алгыстаах дорҕооно», посвященный 25-летию оркестра национальных инструментов. Концерт  вылился в прекрасный праздник звуков, музыки, песен, чарующего журчания хомуса, красоты и гармонии, собрал любителей архаичной музыки, поклонников ансамбля, гостей из улусов и российских регионов,  иностранцев. В концерте прозвучали «Якутские напевы», попурри песен «Саха ыһыаҕа» и «Киһиэхэ төрөөбүт дойдута», сюита с этнобалета «Оһуор Туос» и отрывки со спектаклей «Уруу» («Земное родство») и  «Манчаары». Под сопровождение ансамбля спели Варвара Степанова – Арчыына, друг ансамбля из Турции Хусейн, Айталина Мойтохонова и другие. С аплодисментами встретили выступление солиста ансамбля, мастера Руслана Габышева, исполнившего «Улуу эргиир» на ох саа. Прекрасным подарком для зрителей стала песня «Бу Лена» в исполнении Руслана Габышева на кыл и Максима Бордонского на гитаре. Украсили концерт виртуозной игрой на хомусе хомусисты-виртуозы Вероника Лыткина, Артур Семенов – Тоҥ Саха.

В 16 часов, в ипподроме, на церемонии открытия соревнований по конным скачкам артисты ансамбля «КЫЛ САХа» исполнили попурри на якутские песни. Артисты балета порадовали стремительным танцем «Дьөһөгөй эйгэтэ».

На легендарной площадке № 6 ветеран театра, заслуженная артистка РС(Я) Алевтина Лукинова под сопровождение оркестра национальных инструментов представила свой авторский проект «Алаас ырыата – Күөрэгэй Куо».  В этот раз Алевтина Лукинова исполнила  песни  якутских мелодистов, песни собственного сочинения среди которых  «Ыһыахха», «Алаас хотуна – ийэлэр», «Кыысчааммар», «Күөрэгэйбит ыллаата», «Нарын – намчы хатыннар», «Тэрбэлдьийэр чоҕул харах» вызвали горячие аплодисменты, восторг и восхищение.

На одной из центральных площадок, в 14 тюсюлгэ  («Кыталыктаах») артисты, лауреаты Всероссийских и международных  конкурсов Василена Шарина и Георгий Слепцов-Чаҕылхан представили концертную программу «Дьириһий, дьүрүһүй хомуһум» с участием ансамбля «Дьол» и артистов балета театра.  Концерт открыла прославленная балетная труппа с Приветственным танцем. Как всегда в программе прозвучала традиционная игра на хомусе – сыыйа тардыы. Уроженец Верхоянского улуса Георгий Слепцов исполнил композиции «Хайа  тыына», «Зов волка», «Сэргэх», «Тэбигирэс», «Тырымныыр дорҕоон». Восприятие его игры на хомусе усиливали танцевальное сопровождение, участники шоу балет «Ангелы». Яркая, харизматичная Василена тоже родом из севера, с Среднеколымского улуса. В очередной раз она покорила зрителей разнообразным репертуаром и великолепием новых сценических костюмов. Песни «Мин хотугу дойдум», «Сээдьэ»  буквально перенесли зрителей в белоснежную тундру. А народные песни «Сайын» и «Осуохай» под сопровождение ансамбля «Дьол» (рук. Дмитрий Винокуров)  за Василеной повторяли многочисленные ценители её таланта.  Обогатили программу как всегда артисты балета. Почти каждое выступление Георгия и Василены сопровождалось подтанцовкой. В целом, выступление Георгия и Василены прошло на одном дыхании с нескончаемым криком БРАВО, БРАВО, БРАВО.

На церемонии встречи солнца артисты балета станцевали  номера с золотого фонда «Кыталыктар» и «Дьөһөгөй эйгэтэ».

Есть у нас в театре работники, сотрудничающие с Управлением культуры Окружной Администрации, являющиеся ответственными в художественно-постановочной работе программ ысыаха среди них артисты балета — заслуженная артистка РС(Я) Изабелла Егорова и отличник культуры РС(Я) Дьулустан Харлампьев. Они оба работали в режиссерско-постановочной команде и создавали церемонию открытия ысыаха. Изабелла также отвечала за церемонию открытия спортивных Игр Дыгына, Встречи солнца и закрытия Ысыаха Туймаады – 2018 г.  Участников культурных мероприятий профессионально одевали, обували главный костюмер ысыаха, заслуженный работник культуры РС(Я) Лена Аркадьева и  отличник культуры РС(Я) Наталья Иевлева.

Прошел самый большой праздник – Ысыах Туймаады. Артисты театра, работавшие весь июнь в культурных мероприятиях ысыахов республики и города, станут еще участниками ысыахов землячеств. Только потом уйдут на заслуженный отдых – ОТПУСК. До закрытия театрального сезона осталось 2 недели. От лица Администрации театра выражаем огромную благодарность за достойное представление коллектива на самом главном празднике якутского народа – ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ – 2018.

 

Источник: Вера ЧЕРНОГРАДСКАЯ.
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