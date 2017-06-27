Артисты монгольского театра: «Мы в Якутске как дома!»

25 и 26 июня на сцене Саха Театра им. Ойунского впервые в Якутске состоялись гастрольные показы спектакля Монгольского Государственного театра драмы им Д. Нацагдоржа «Свободная пара» Дарио ФО.

По словам организаторов, гастроли монгольских деятелей культуры приурочены в рамках закрытия театрального сезона Саха театра и к празднованию национального якутского праздника – Ысыах.

Также они поделились информацией, что данный спектакль экспериментальный и является скорее европейским и камерным, но благодаря поддержке якутскому министерству культуры и духовного развития, в следующем 2018 году, привезут масштабные спектакли, основанные на монгольской культуре.

Сюжет постановки рассказывает о семейной паре, которая решает установить фривольные отношения и не ограничивать себя обязанностями брака, жить в свободном браке. Но тут жена признается мужу, что у нее есть молодой любовник, профессор ядерной физики, без пяти минут лауреат Нобелевской премии, играет хорошо на гитаре рок и фортепиано, и даже посвятил ей песню. Муж себя корит и задумывается о самоубийстве, но жена переубеждает его, сказав, что выдумала такого профессора. Вроде бы счастливый финал, но тут появляется профессор… Каков же будет финал спектакля, кого выберет жена – недотепу мужа или идеального профессора?

Спектакль также был ценен музыкальными партиями в исполнении артистов, и это надо было видеть и слушать воочию!

Главные роли исполнили молодые актеры театра: Жена — Ц. Баясгалан,

Муж — Э. Тодгэрэл, Профессор — Г. Дөлгөөн-Аюуш.

После спектакля выступили приглашенные артисты из Монголии, сыграв на национальных инструментах и показали номер «Девочка – каучук», вызвав настоящий фурор среди зрителей.

По признанию актеров, в Якутске они чувствуют себя как дома, те же азиатские лица, сильно похожие на монголов.

Специально для ИА Sakhalife я взял эксклюзивное интервью у директора Монгольского Государственного театра драмы им Д. Нацагдоржа господина ЦЭРСЭМБУУ Дарамсэда:

Моя дружба с Якутией началась еще с советских времен, когда я был главой аймака, улуса по-вашему. Впервые я побывал здесь 30 лет назад в 1987 году. В те времена каждая национальная республика имела дружественные отношения с другими республиками. Наш аймак дружил с вашей республикой. В то время Якутск был очень маленьким городом, меня удивили дома на ножках – сваях. А под ними лежали коровы (смеется). Приняли очень душевно, как и сейчас, угощали кумысом. Меня также удивило, что у нас схожие культура, традиции, обычаи. У вас есть кумыс, поклонение лошади. Конечно, у многих народов есть такое, но у Монглии и Якутии эта связь крепче, сильнее. Еще одним открытием для меня было то, что вы сжигаете лошадиный навоз во время церемонии алгыса, у нас тоже такое есть. Я привез с того времени фотографии, тех моих якутских друзей. На этот раз мы приехали со спектаклем, это мой второй приезд в Якутск. Ходили в музеи, съездили на Ысыах. Всех артистов удивила общая схожесть наших народов. Вы хотя и живете в европейской части, лица сильно похожи на монголов, многие якутские дети рождаются с синим пятном, а это является своего рода связывающим звеном с древними временами. Поэтому, у монгольских и якутских ученых есть над чем поработать совместно. Мы и дальше будем развивать наши дружественные и деловые связи с Якутией. Хочу поблагодарить министра культуры и духовного развития Якутии Владимира ТИХОНОВА и директора Саха Театра Анатолия НИКОЛАЕВА за неоценимую помощь! Приедем к вам в 2018 году и реализуем все наши проекты и задумки.

Автор выражает огромную благодарность заместителю директора по работе со зрителями Саха Театра Михаилу ЕГОРОВУ, а так же лично Веронике БОРИСОВОЙ за помощь в написании данного материала.