Решением суда, который продолжался три дня, Артак БЕЖАНЯН снят с предвыборной гонки на выборах депутата Якутской городской Думы по Речному округу. Об этом сообщил в своем фейсбуке журналист Георгий АНДРЕЕВ, который так же является кандидатом в депутаты Гордумы по этому округу, выдвинутый «Единой Россией».

Как сообщает истец, в суде удалось доказать нарушения при оформлении подписных листов у самовыдвиженца Артака Бежаняна.

«Нарушения были очень грубые — например, не были указаны адреса людей, которые ставили подписи», — сообщает Андреев.

«Якутия.инфо» сообщает, что при проверке регистрационных документов на право баллотироваться в депутаты Якутской городской Думы в подписных листах, предоставленных кандидатом Бежаняном, были обнаружены ошибки. Так, из 57 принятых подписей, сданных для прохождения регистрации, были обнаружены грубые ошибки в четырех случаях. Также Андреев добился признания недействительными еще трех подписей.

Таким образом, действительными могут считаться только 50 подписей, тогда как для прохождения регистрации Бежаняну было необходимо 52, отмечает издание.

Данное упущение лишило кандидата права дальше баллотироваться по данному округу.

Отметим, что Артак Самвелович является старожилом столичного парламента. Он считался «человеком Доржиева». В 2003 г. Артак Бежанян был избран депутатом Городского Собрания депутатов г. Якутска по Промышленному избирательному округу №20. В 2008 г. повторно избран депутатом Окружного Совета г. Якутска. В 2013 году избран депутатом Якутской городской Думы по избирательному округу №9. В 2018 году он в очередной раз пошел на выборы самовыдвижением, и вот лишен регистрации.

Впрочем, у Бежаняна остается право на апелляцию.

Ранее из предвыборной гонки по Речному избирательному округу №9 выбыли самовыдвиженец Сергей ГЛУШКОВ и представитель Аграрной партии Марк ХАРЛАМПЬЕВ.

В настоящее время в депутаты по округу баллотируются шесть кандидатов: Дмитрий ЧИБИРЕВ от ЛДПР, самовыдвиженец Вячеслав ЛИТАВИН, Артем ГОРЮШИНСКИЙ от партии «Родина», Оксана ГОРБАТЫХ от «Справедливой России» и вышеназванные Георгий АНДРЕЕВ («Единая Россия») и Артак БЕЖАНЯН (самовыдвиженец).