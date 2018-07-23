Артахинова выиграла золотую медаль чемпионата России и лидирует в общем зачете Кубка Европы

Спортсменка из Якутии Степанида Артахинова повторила рекорд чемпионата мира и заняла первое место.

17-18 июля в г. Алексине (Тульская область) на республиканской учебно-тренировочной базе министерства спорта России «Ока» состоялся чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир, проводимый Всероссийской Федерацией спорта лиц с ПОДА, собрал 80 участников из 18 регионов России.

В первый день соревнований Степанида уверенно прошла первый и второй круг квалификационного этапа, набрав по 341 очку. Второй результат показала лучница из Московской области Анастасия Джиоева, которая отстала от якутянки больше чем на 10 очков.

Далее Артахинова успешно преодолела спарринги с сильнейшими лучницами России, повторив на стадии 1/8 финала рекорд чемпионата мира, который установила она сама в 2015 году в Германии. Степанида поразила цели, показав результат в 147 очков из 150 возможных!

В финале ей противостояла спорстменка из Краснодара Юлия Алексеева. В спарринге якутская спортсменка набрала 141 победных очка и завершила чемпионат уверенной победой.

«Чемпионат России имеет статус отборочных соревнований. По его итогам будет формироваться национальная команда, которой с 11 по 21 августа предстоит выступить на чемпионате Европы в чешском городе Пльзень. Надеюсь, что на этих соревнованиях российские лучники, как обычно, будут выглядеть вполне прилично и покажут высокие результаты, которые позволят им подняться на пьедестал почета», — приводит слова старшего тренера национальной сборной Виктора Сапунова пресс-служба паралимпийского комитета России.

Сегодня Степанида Артахинова в составе сборной команды Якутии находится в Калининграде, где стартует чемпионат России по стрельбе из лука уже среди здоровых спортсменов.

Напомним, 10 июля сборная команда России спорта лиц с ПОДА завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на завершившемся в чешском городе Нове-Место-над-Метуйи заключительном этапе Кубка Европы по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях сошлись соперники из 31 страны, общее количество участников составило 284 человека. Также приехали несколько делегаций из неевропейских стран – участвовали канадцы, бразильцы, спортсмены из Сингапура, Индии, Ирана, Монголии и других стран, это было больше похоже на Кубок мира.

Российская команда была представлена 12 спортсменами, большее количество участников привезли только команды Кореи (16) и Ирана (13). Сборная заняла на заключительном этапе Кубка Европы первое общекомандное место и по классическому учету медалей (по золотым, серебряным и бронзовым наградам), и по общему количеству медалей. Призерами турнира стали спортсмены из 13 стран. 8 из 12 спортсменов, выступающих за Россию, входят в десятку сильнейших в мировом рейтинге.

На этих соревнованиях Степанида Артахинова выиграла бронзовые медали в блочном луке среди женских команд. На пьедестал почета наша спортсменка взошла с Татьяной Андриевской и Еленой Крутовой.

В целом, по итогам двух этапов Кубка Европы, Степанида Артахинова и Антон Зяпаев заняли первые строчки общего зачета Кубков Европы, а в сильнейше «пятерки» в своих классах вошли 8 российских спортсменов.

Стрельба из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата — одна из старейших дисциплин в программе Паралимпийских летних игр, включенная в программу I Паралимпийских летних игр 1960 года в г. Риме (Италия). Первые соревнования по стрельбе из лука прошли в 1948 году в г. Стоук-Мандевиле, что ассоциирует этот вид спорта с зарождением паралимпийского движения в целом. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) будет разыграно 9 комплектов медалей в стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА.