«Арт-Мунха»: живописная рыбалка в АГИКИ

Настоящая галерея под открытым небом развернулась сегодня в сквере Арктического института культуры и искусств. Мальчишки и девчонки, а также их родители собрались сегодня, чтобы стать соавторами проекта «Арт-Мунха». Акцию под таким названием организовал прекрасному празднику детворы Арктический государственный институт культуры и искусств.

Все пришедшие сходу присоединялись к творческому процессу, без замедлений начиная каждый свой рисунок. Полотно в форме рыбы – символ акции. Маленьким художникам помогали советами художники опытные – преподаватели и студенты АГИКИ. Под теплым июньским солнцем родились яркие композиции, пейзажи и абстракции.

Праздничный день украсили задорными танцами учащиеся художественной студии Школы АГИКИ, показали этюды воспитанники театральной студии АГИКИ.

Слова поздравления, самые добрые пожелания сказали заведующая кафедрой живописи и графики АГИКИ Туйаара Шапошникова, заместитель проректора АГИКИ Татьяна Ляпкина, преподаватель вуза Наталья Николаева.

Паблик-арт, что значит уличное искусство, дал сегодня старт масштабному проекту АГИКИ – Межрегиональному конкурсу детских рисунков «Арт-Мунха. Мой Север-2018». Идея проекта нашла поддержку Фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия), что дало возможность воплотить ее в жизнь. По словам организаторов, конкурсные рисунки будут приниматься вплоть до осени, подробную информацию можно найти на сайте agiki.ru.

А «рыбная» выставка перед зданием АГИКИ продлится до понедельника, затем они появятся во время биеннале современного искусства в июле месяце. Где именно – пока загадка.

Туйаара Шапошникова рассказывая о проекте, анонсируя его, всегда особенно подчеркивает, что «Арт-Мунха. Мой Север-2018» посвящен памяти уважаемого человека, наставника, художника Афанасия Мунхалова. Вклад Афанасия Петровича в становлении художественного образования в Якутии не оценим.

Организаторы надеятся, что задали сегодня творческий импульс всем маленьким творцам, впереди прекрасная пора – каникулы, самое время заняться творчеством! Осенью всех желающих ждет Школа АГИКИ (хореографическая, театральная, художественная студии). В конце августа не забудьте отправить рисунки на конкурс «Арт-Мунха. Мой Север-2018».