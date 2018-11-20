75-летию со дня рождения художника посвящается

Тимофей Андреевич Степанов (1943-2005) – живописец, автор тематических картин. В 1968 году окончил Якутское художественное училище, в 1977 году – Ленинградский художественный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, факультет живописи, отделение реставрации. С 1977года – художник-реставратор Национального художественного музея Республики Саха (Якутия). Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, Почетной грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), знаком «Отличник культуры СССР. Народный художник Республики Саха (Якутия).

С именем Тимофея Степанова связана яркая и, безусловно, незабываемая страница в истории якутской живописи. Художник остался в памяти прекрасным солнечным странником-сказителем с поводьями за спиной в млекообильном срединном мире, где нет времени и где он вечно молодой, где из хаоса рождаются три космоса и идет вечная борьба добра и зла. Этот параллельный мир, казалось, существовал еще при жизни живописца, в нем самом, в его творческом пульсе и постижении мира. Выставка «Арт Миры Тимофея Степанова» — рестроспективная выставка, откровение художника, его аутодафе, в котором скрыт особый смысл, код души, подвластный только посвященным. Мастер буквально «проживал» каждое свое полотно – полнокровно, страстно, отдавая себя без остатка. Сюжеты на тему героического эпоса Олонхо в этом контексте очень пассионарны, каждое полотно погружает в авторскую притчу. Не случайно еще в довольно ранние годы Тимофей Андреевич увлекся героикой эпоса, органически вошедшей впоследствии в его образ мира. Последний в немалой мере зарождался и под влиянием гуманистически-интеллектуальной музейной среды, где не только можно было напитаться духом выдающихся произведений, но и услышать беседы о философии, культуре, искусстве. Эта линия в жизни и творчестве художника оказалась одним из ориентиров его развития как личности, для которой проблемы мироздания обретали бесконечную притягательность.

В искусстве художника трилогия о мирах – Среднем, Верхнем и Нижнем – занимает особое место. Здесь сосредоточено и изустно-фольклорная мысль народа саха и представления самого художника, его своеобразная космогония о вселенной. Удивительны герои полотен, их мощь и сила, эпическая красота – Нюргун Боотур Стемительный, Кyн Kуо, жители Срединной земли, божества Верхнего мира. В свою очередь Нижний мир выступает как своеобразный антипод, прекрасный в своей уродливости, где все существа, напоенные сочной народной фантазией, поразительно живописны в своей эстетике.

Его полотна «читаешь» как книгу и слушаешь как эпос. В них нет художественной прозы – только высокий слог поэтики Олонхо и Живописи. Тимофей Андреевич из тех больших художников нашего времени, кто радикальным образом меняет взгляд индустриальной цивилизации на свою историю и духовность.

Татьяна Басхардырова

Открытие выставки состоится 22 ноября 2018 года в 16:00 в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, фойе II этажа.

С именем Тимофея Степанова связана яркая инезабываемая страница в истории якутской живописи. Художник остался в памяти прекрасным солнечным странником-сказителем с поводьями за спиной в млекообильном срединном мире, где нет времени и где он вечно молодой, где из хаоса рождаются три космоса и идет вечная борьба добра и зла. Этот параллельный мир, казалось, существовал еще при жизни живописца, в нем самом, в его творческом пульсе и постижении мира. Выставка «Арт Миры Тимофея Степанова» — ретроспективная выставка живописных произведений народного художника РС (Я).

Выставка работает для всех посетителей с 23 ноября 2018 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж, зал Графики Якутии.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79