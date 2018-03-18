Арнольд Шварценегер с якутским чороном

Это фото опубликовал в своем фейсбуке Александр КИМ-КИМЭН, председатель Конституционного Суда Репспублики Саха (Якутия) и председатель Ассоциации национальных видов спорта «Сахаада».

Сегодня, в Австралии, в рамках международного турнира Арнольд Шварценегер получил из рук наших делегатов якутский чорон. Это говорит о том, что мы, на самом деле, получаем огромную поддержку для развития мас-рестлинга в мире и выполним поручение Президента России Владимира Путина в части того, чтобы национальные виды спорта народов России должны быть представлены в олимпийской программе.