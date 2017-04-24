Армянское «Дорообо, Якутия»: часть вторая, заключительная

Делегация сотрудников Центра «Сосновый бор» во главе с первым заместителем министра образования и науки Якутии Феодосией ГАБЫШЕВОЙ вернулась с XI ежегодной Международной конференции Ассоциации школ Международного бакалавриата стран СНГ «Интеграция стран в образовании».

Конференция проходила с 19 по 22 апреля 2017 года в столице Республики Армения — городе Ереван. Около 200 участников из 44 школ и организаций из разных стран и регионов собрались в здании Бизнес-центра «Элит Плаза» г. Ереван для того, чтобы поделиться опытом формирования личности, способной изменять мир с помощью новых педагогических технологий и международными образовательными стандартами.

Красочная страна Армения гостеприимно встретила всех участников конференции. Организаторы спланировали интересную и насыщенную программу.

В первый день состоялись экскурсии по святым местам, историческим достопримечательностям города и праздничное открытие конференции в здании лицея «Ширакаци».

Во второй день состоялось официальное открытие конференции и пленарное заседание с участием премьер-министра Республики Армения Карена КАРАПЕТЯНА, министра образования и науки Республики Армения Левона МКРТЧЯНА.

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян отметил, что развитие и усовершенствование образовательной системы является одним из основных приоритетов Правительства Республики Армения: «Образовательные системы должны эффективно адаптироваться к действующим реалиям. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет эффективной платформой для обсуждения имеющихся проблем и путей их решений, и даст новый стимул для дальнейшего успешного развития образовательной системы Армении», — сказал Карен Карапетян.

Почетные гости пленарного заседания, в числе которых были официальные представители Организации Международного Бакалавриата, представители органов власти и бизнеса, выступили с докладами, темы которых затрагивали актуальные вопросы будущего развития программы Международного Бакалавриата. Они в своих презентациях поделились опытом изменения школьной культуры посредством реализации программы IB в странах Африки, Европы и Ближнего Востока (IBAEM), говорили о необходимости внедрения начального инженерного образования в школе 21-го века и о новых тенденциях профессионального развития учителя Международного Бакалавриата.

Вся атмосфера конференции была пропитана желанием работающих в ней людей поделиться своим опытом. Программа пленарного заседания в этот день включала также работу по тематическим секциям, выставку достижений школ IB стран СНГ, школьное оборудование, учебники и пособия для программ IB. Делегация из Якутии посетила в этот день много уроков по программам ТОК, CAS, PYP Международного бакалавриата и для себя отметили, что основными вызовами современного образования являются идеи, внимание и эмоции на основе которых строятся картина мира, интерес к обучению и свободное выражение личности студента.

Третий день работы конференции открылась пленарным заседанием и продолжилась тематическими секциями. В этот день делегаты обсудили вопросы вызова эпохи и разворачивающийся парадигмальный сдвиг образования в 21 – м веке, который вел Рачья Арзуманян (Армения), кандидат технических наук. Шумеролог, арменовед, лингвист и журналист, основатель независимой исследовательской лаборатории «Сакральная Трилингва» Арман Ревазян (Армения) затронул вопросы суеверия на службе у науки. Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности ЕГУ Ирина Ханамирян (Армения), позволила всем присутствующим поразмышлять на тему профиля учащегося, как зрелой личности и человека. Модератором пленарного заседания выступил Константин Безукладников, заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков, руководитель провайдер – центра МБ (IB), доктор педагогических наук, профессор, посол IB в России

В этот день в секции № 37 сотрудники республиканского Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», среди которых педагоги — магистранты международной программы Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, успешно представили на английском языке проектную деятельность в «зеленой» экономике для учителей IB DP. Ведущей секции была директор Государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна ИВАНОВА.

«Зеленая» экономика считается сейчас основным механизмом реализации устойчивого развития системы образования и экономики многих стран. Педагоги Центра продемонстрировали уникальную технологию метапредметного проектирования на занятиях по ТОК (Теория познания) в системе Международного бакалавриата в условиях арктической зоны и вызвали большой интерес и положительные отзывы у делегатов конференции.

«Мы постарались наилучшим образом передать философию Международного бакалавриата с учетом традиций своего народа при преподавании курса ТОК (Теория познания). Показали один из циклов преподавания ТОК на основе произведения П.А.Ойунского «Улуу Куданса», когда через призму национального фольклора воспринимается целый мир. В программе IB курс «Теория познания» назван основным элементом, способствующих формированию критического мышления в отношении того, что такое знание и как мы его получаем. Гуманизация образования – это и есть воспитание развитой личности. Главный эксперт IB Ведрана Павлетич высоко оценила наш урок и отметила, что делегация Республики Саха (Якутия) всегда привозит интересные уроки в методическом плане», — делятся с нами педагоги Государственного учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Участие в XI ежегодной Международной конференции Ассоциации школ Международного бакалавриата стран СНГ дало толчок нашим коллегам к творчеству, новое вдохновение и идеи на пути к реализации проекта «Международная Арктическая школа» в нашей республике под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова.