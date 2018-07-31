Арктическим районам Якутии необходима плановая санавиация

30 июля в Якутской городской больнице №3 состоялась дискуссионная площадка на тему «Здравоохранение, ориентированное на человека» с участием врио Главы Якутии Айсена Николаева.

Своим мнением о состоявшейся дискуссии поделился министр здравоохранения РС(Я) Михаил Егорович Охлопков:

— Результаты этого серьезного разговора очень позитивны. Мы разобрали самые важные темы, которые будоражат наше население и медицинское сообщество. Выслушивать мнение своих коллег всегда полезно, потому что без этого никакого прогресса не будет. Я услышал много новых моментов. Например, понятие плановой санавиации. Оно, что называется, «висело в воздухе», сейчас было озвучено с конкретными предложениями. Эта тема особенно важная для северных и арктических районов. Тех денег, которые мы выделяем на проезд больных на лечение, явно не хватает. Поэтому надо приблизить к ним специализированную медицинскую помощь. Понятно, что легче и экономически выгоднее направить бригаду специалистов в районы при помощи санавиации, чем вывозить людей в Якутск. Они там принесут больше пользы и охватят больше населения. Поэтому я думаю, что это очень хорошая тема.

Или возьмем такую тему сегодняшнего обсуждения, как профилактика. Нужно менять парадигму здравоохранения. Даже минимальные усилия на профилактику дают очень большой эффект. И делать все нужно в совокупности с информированием, вакцинопрофилактикой, диспансерными наблюдениями, то есть работой участковых терапевтов.

Такой формат обсуждения важнейших для отрасли вопросов, как дискуссионная площадка с участием руководства региона, уверен, принесет реальные результаты, будет принят решений, которые выведут здравоохранение республики на новый уровень.