Арестованное имущество должника реализовано на торгах

В Горном районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении должника гр. К.,в пользу банка об обращении взыскания на заложенное имущество.

В соответствии с решением суда, нежилое здание с общей площадью 153,1 кв.м. и земельный участок с общей площадью 575 кв. м. арестованы и переданы на реализацию.

Недвижимость реализована путем продажи с публичных торгов на общую сумму 917 805 рублей. Взысканные денежные средства перечислены взыскателю.