Арестован директор «Ленатурфлота»

Арест директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова оставил незамеченными другие громкие задержания.
В Якутске работает группа следователей, которые расследуют крупные коррупционные схемы на предприятиях транспорта.
В пятницу был задержан директор компании «Ленатурфлот» (теплоходы «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов») Евгений БАЛО, сообщает SakhaTime. Бало по мнению следователей создавал дочерние ООО для вывода средств в частные руки, уходил от налогов, а также осуществлял коррупционные схемы.
Проверка по фактам коррупции в компании «Ленатурфлот» началась год назад по заявлению директора ИД «Жизнь Якутска» Юрия ГОРОДЕЦКОГО. Юрий Владимирович направил ряд документов и писем Генпрокурору России Юрию ЧАЙКЕ, после этого делом занялась транспортная полиция Якутии. Итогом проверок и стал арест Евгения Бало, который сейчас находится в следственном изоляторе.
Ну, что? Кажется и до Ларионова дело дошло, наконец то!!!
А вот когда же проверять будут дп1 и дп2 там то можно вагонами в следственный изолятор отправлять новерное .
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