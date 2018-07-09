Арестован директор «Ленатурфлота»

Арест директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова оставил незамеченными другие громкие задержания.

В Якутске работает группа следователей, которые расследуют крупные коррупционные схемы на предприятиях транспорта.

В пятницу был задержан директор компании «Ленатурфлот» (теплоходы «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов») Евгений БАЛО, сообщает SakhaTime. Бало по мнению следователей создавал дочерние ООО для вывода средств в частные руки, уходил от налогов, а также осуществлял коррупционные схемы.

Проверка по фактам коррупции в компании «Ленатурфлот» началась год назад по заявлению директора ИД «Жизнь Якутска» Юрия ГОРОДЕЦКОГО. Юрий Владимирович направил ряд документов и писем Генпрокурору России Юрию ЧАЙКЕ, после этого делом занялась транспортная полиция Якутии. Итогом проверок и стал арест Евгения Бало, который сейчас находится в следственном изоляторе.