Арест заставил горе-папу вспомнить о ребенке и об алиментах

Недавно в городе Нюрбе состоялось судебное заседание о привлечении 26-летнего гр. У. к мерам административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).
В отношении молодого человека было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание малолетнего ребенка. Общая сумма задолженности — около 315 тыс. рублей.
Ранее по постановлению суда назначен ежемесячный размер платежей, установленный в твердой денежной сумме – 15 тыс. рублей. Однако должник проигнорировал исполнение судебного решения, в связи с чем судебным приставом-исполнителем Нюрбинского РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
В судебном заседании гр. У. признал свою вину в совершении правонарушения. Протокол об административном правонарушении, акт об обнаружении административного правонарушения, исполнительный лист, постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление о расчете задолженности по алиментам, а также пояснение должника подтверждают его вину.
Постановлением суда гр. У. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
После назначения судом наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток, должник внес частичную оплату в счет погашения задолженности по алиментам.
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