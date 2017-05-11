Аренда учебного класса, конференц-зала и комнаты для переговоров в Бизнес-инкубаторе Якутска

Бизнес-инкубатор г. Якутска предоставляет полный спектр услуг по проведению мероприятий, семинаров, тренингов и мастер-классов. Предлагаем вам в аренду:
Учебный класс
Учебный класс (34 кв.м.) – отлично подойдет для проведения обучающих курсов, занятий, семинаров. В классе 8 рабочих оборудованных компьютером мест.
Стоимость аренды учебного класса:
- 1 час аренды целого класса стоит от 826 рублей
- Разовое посещение одного рабочего места – 200 рублей
- Абонемент на 1 рабочее место на 2 недели – 1000 рублей
- Абонемент на 1 рабочее место на 1 месяц – 2000 рублей.
Конференц-зал
Конференц-зал (54 кв.м.) – предназначен для проведения конференций, тренингов, семинаров, лекций и прочих мероприятий. Вместимость до 60 человек.
В стоимость аренды входит:
- эргономичная мебель с пюпитрами
- интернет
- компьютер для преподавателя
- проектор
- экран
- кондиционер
- маркерная доска
- программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office)
- кулер с водой
Стоимость аренды конференц-зала:
- 1 час стоит от 826 рублей
Комната для переговоров
Комната для переговоров – уютная комната с современной и удобной мебелью позволит провести успешные бизнес-встречи, корпоративные совещания и кофе-брейки. Вместимость переговорной комнаты до 15 человек.
В стоимость аренды входит:
- интернет
- маркерная доска
- кулер с водой
Стоимость аренды переговорной комнаты:
- 1 час стоит 354 рубля
По вашему желанию могут быть организованы кофе-брейки и бизнес-ланчи по приемлемым ценам!
Наш адрес: г. Якутск, переулок Энергетиков 2а (район Крытого рынка). Тел. для справок: 21-08-69, 21-08-74.comments powered by HyperComments