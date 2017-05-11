Аренда учебного класса, конференц-зала и комнаты для переговоров в Бизнес-инкубаторе Якутска

Бизнес-инкубатор г. Якутска предоставляет полный спектр услуг по проведению мероприятий, семинаров, тренингов и мастер-классов. Предлагаем вам в аренду:

Учебный класс

Учебный класс (34 кв.м.) – отлично подойдет для проведения обучающих курсов, занятий, семинаров. В классе 8 рабочих оборудованных компьютером мест.

Стоимость аренды учебного класса:

1 час аренды целого класса стоит от 826 рублей

Разовое посещение одного рабочего места – 200 рублей

Абонемент на 1 рабочее место на 2 недели – 1000 рублей

Абонемент на 1 рабочее место на 1 месяц – 2000 рублей.

Конференц-зал

Конференц-зал (54 кв.м.) – предназначен для проведения конференций, тренингов, семинаров, лекций и прочих мероприятий. Вместимость до 60 человек.

В стоимость аренды входит:

эргономичная мебель с пюпитрами

интернет

компьютер для преподавателя

проектор

экран

кондиционер

маркерная доска

программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office)

кулер с водой

Стоимость аренды конференц-зала:

1 час стоит от 826 рублей

Комната для переговоров

Комната для переговоров – уютная комната с современной и удобной мебелью позволит провести успешные бизнес-встречи, корпоративные совещания и кофе-брейки. Вместимость переговорной комнаты до 15 человек.

В стоимость аренды входит:

интернет

маркерная доска

кулер с водой

Стоимость аренды переговорной комнаты:

1 час стоит 354 рубля

По вашему желанию могут быть организованы кофе-брейки и бизнес-ланчи по приемлемым ценам!

Наш адрес: г. Якутск, переулок Энергетиков 2а (район Крытого рынка). Тел. для справок: 21-08-69, 21-08-74.