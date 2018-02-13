«Арена чудес» — поражающее воображение представление

18, 25 февраля и 4 марта Государственный цирк имени Марфы и Сергея Расторгуевых приглашает ощутить атмосферу циркового представления «АРЕНА ЧУДЕС», которая объединит в себе уникальные цирковые номера и покажет зрителям поражающее воображение представление человеческих возможностей!

В этот вечер гостей праздника ждет фееричное представление с участием лучших артистов и балета Бриллиантового цирка. В программу включены все жанры циркового искусства: жонглеры, воздушные гимнасты, хула-хуп, антипод, фокусники и дрессированные животные.

«АРЕНА ЧУДЕС» напомнит родителям об их детстве, а детям подарит радость встречи с настоящим цирковым искусством!

Приходите в цирк на чудесное представление! Подарите себе и детям незабываемые минуты радости!

Возрастное ограничение: 0+

Начало: в 15.00

Цена билета: 500; 600 руб.

Телефон кассы: 42-95-68, 735-537.