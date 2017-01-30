Arco ARTico приглашает отметить 5-летний юбилей!

Филармония Якутии приглашает на концерт 5-летие самого яркого и непредсказуемого музыкального коллектива — струнного ансамбля Arco ARTico. В программе — избранная классика, мировые шедевры в жанре кроссовер, а также премьера сочинения Кирилла ГЕРАСИМОВА «Камерная симфония».

4 февраля в Доме дружбы народов имени Кулаковского энергия музыки захватит вас!

«Arco» с итальянского означает смычок, «ARTico» – игра слов Art — искусство и Arctic — Арктика. Участники ансамбля — студенты и выпускники Высшей школы музыки РС(Я) им. В. А. Босикова. Основателем и руководителем ансамбля является отличник культуры РС(Я), лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель ВШМ РС(Я), альтист Андрей ДЕДЮКИН. Струнный ансамбль живёт плодотворной творческой жизнью, завоёвывая престижные музыкальные награды и всё большую любовь и доверие слушателей.

Розыгрыш призов и подарочных сертификатов по входным билетам от наших спонсоров:

ООО «Сеть канцелярских магазинов Акварель»

Торговая сеть «Хозмаркет»

Дизайн-студия «Уран»

Творческое объединение «КЭМвидео»

Кинотеатр «Zoom»

Ювелирная фирма «Симэх»

ОАО ФАПК «Сахабулт»

Гостиница «Лена»

Стоимость билета: 500-700-1000 рублей.

Действуют скидки 20% пенсионерам и студентам, коллективные заявки.

Ждем вас в Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

Кассы Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус»

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)