Арбитражный суд признал банк «Таатта» банкротом

Арбитражный суд Якутии признал обоснованным заявление Центробанка России о признании банка «Таатта» банкротом сегодня, 21 августа, передает телеканал «Якутия 24».

По итогам суда открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что приказом Банка России от 5 июля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка «Таатта». Центральный банк России подал иск о банкротстве банка «Таатта» в Арбитражный суд Якутии 24 июля.