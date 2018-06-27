Арбитраж признал Александра Скрипина банкротом — СМИ

Сегодня, 26 июня в Арбитражном суде Якутии завершилось последнее заседание по заявлению Александра СКРИПИНА о признании банкротом, передает Sakhaday.

Заявление о банкротстве Александр СКРИПИН подал еще в 2017 году. Он заявил о признании его банкротом, указав на наличие задолженности в размере 23 619 920 рублей 43 копейки. Оно было признано обоснованным и в отношении него введена процедура реализации имущества должника.

По нашим издания, кредитором значилось ПАО «Сбербанк», которое пыталось оспорить решение о процедуре банкротства в отношении СКРИПИНА, ссылаясь на то, что должником ведется прибыльная предпринимательская деятельность, следовательно, у него имеются средства для погашения задолженности. Однако суд установил, что ежемесячный доход должника не позволит погасить задолженность.

Из отчета финансового управляющего должника следует, что в процедуре реализации имущества должника финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов, в который включены требования на сумму 21 683 383, 12 руб.

В результате реализации имущества, по договорам купли – продажи имущества получены денежные средства в размере 157 000 рублей, которые направлены на погашение требований кредиторов.

Решением Арбитражного суда Якутии Александр СКРИПИН признан банкротом и освобожден от исполнения обязательств.

Первоисточник отмечает, что в ресторанный холдинг Александра СКРИПИНА входят заведения «WokCafe», «Панда и Журавль», «Сладкие Мечты», «CITY PIZZA». Недавно был открыт ресторан «Понаехали».