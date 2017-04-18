Арбитраж отменил контракт администрации Вилюйского улуса с подрядчиком-любимчиком

Как ранее сообщал SakhaLife да и другие СМИ республики, у администрации Вилюйского улуса есть подрядчик-любимчик, которому в обход законов и правил достаются многие контракты. Потом их оспаривают через УФАС и Арбитражные суды.

Очередное дело №А58-7256/2015 рассмотрено в Иркутске в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа 13 апреля, а полная резолютивная часть вынесена 17 апреля 2017 года.

Речь идет о строительстве Дома культуры г. Вилюйска «Алгыс». Так называемая, «золотая свая» торжественно была вбита в Вилюйске по ул. Интернациональная еще в феврале 2016-го. Как сообщило тогда ЯСИА, в мероприятии участвовали глава Вилюйского района Сергей ВИНОКУРОВ, генеральный подрядчик ООО «Легион-ГРК», проектировщик ООО «Якутгазпроект», руководители администрации улуса, общественность, представители СМИ. Сообщалось, что объект будет введен в строй в 2017 году.

«Поздравляю жителей Вилюйского улуса со значимым событием и выражаю благодарность архитектору Семену Семеновичу, руководителю ИСУ Владимиру Михайловичу за плодотворную работу! Наши усилия не прошли даром — мы добились строительства Дворца культуры!» — отметил глава Винокуров. Непонятно, чему так радовался глава администрации улуса, потому что ничего они не добились ни тогда, ни сейчас.

Практически сразу СМИ и блогеры сообщили о коррупционных рисках этого контракта на 280 миллионов рублей. Бюджетных, разумеется. Администрация Вилюйского улуса отказала всем участникам к допуску на тендер с тем, чтобы тут же провести запрос предложений, и оперативно заключить муниципальный контракт ООО «Легион-ГРК», несмотря на возражения антимонопольного органа.

УФАС по жалобам других участников торгов начало оспаривать данный контракт, а дело это долгое.

В общем, на днях Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрело данное дело, в котором администрация Вилюйского улуса потерпела поражение от УФАС Республики Саха (Якутия). Апелляционная инстанция оставила в силе решение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2016 года без изменения, а кассационные жалобы администрации Вилюйского улуса и ООО «Легион-ГРК» – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Ниже публикуем Постановление суда полностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ город Иркутск 17 апреля 2017 года Дело №А58-7256/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 13 апреля 2017 года. Полный текст постановления изготовлен 17 апреля 2017 года. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе: председательствующего Белоножко Т.В., судей: Качукова С.Б., Тютриной Н.Н., с участием в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «Легион-ГРК» Павловой А.К. (доверенность от 21.12.2016, удостоверение адвоката), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Легион-ГРК», администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2016 года по делу № А58-7256/2015 Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) (суд апелляционной инстанции: Скажутина Е.Н., Капустина Л.В., Юдин С.И.), установил:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) (ИНН 1435137122, ОГРН 1031402052153, г. Якутск, далее – УФАС, антимонопольный орган, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (ИНН 1410005124, ОГРН 1031400431402, г. Вилюйск Республики Саха (Якутия), далее – администрация, ответчик) о признании закупки в форме запроса предложений на строительство объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске» (извещение № 0116300041415000162) недействительной.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общества с ограниченной ответственностью «Легион-ГРК», «ДжиСиТехноПлюс», «ВенсПлюс», группа 2 А58-7256/2015 производственно-строительных компаний «Дальний Восток-14», «ФинансСтрой», «Росинтехпроект», «Стройтехгрупп», «Олук», «Строймонтаж-2002». Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 13 мая 2016 года общество с ограниченной ответственностью «Легион-ГРК» (ОГРН 1101419000286, ИНН 1419007454, г. Нюрба Республики Саха (Якутия), далее – ООО «Легион-ГРК», ответчик) исключено из состава третьих лиц, привлечено в качестве соответчика.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 14 июля 2016 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2016 года решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт и признании недействительными закупки в форме запроса предложений на строительство объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске» (извещение № 0116300041415000162) и заключенного по итогам данной закупки муниципального контракта от 25.12.2015 № 0116300041415000162-ЗП1.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, администрация и ООО «Легион-ГРК» обратились в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, просят его отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Из кассационных жалоб следует, что апелляционный суд вышел за пределы своих полномочий, поскольку требование о признании недействительным муниципального контракта истец не заявлял; антимонопольный орган не является заинтересованным лицом в оспаривании закупки; суд апелляционной инстанции неправильно применил положения части 2 статьи 83, части 4 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). ООО «Легион-ГРК» также указал, что заключенный по результатам запроса предложений контракт частично исполнен; апелляционный суд неправомерно сослался на положения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Администрация, кроме того, сослалась на то, что постановление апелляционного суда основано на обстоятельствах, установленных судебными актами по делу №А58-1325/2016 и не имеющих отношения к спорной закупке; апелляционный суд не дал оценку доводам администрации, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу; организатором торгов был соблюден установленный законом порядок проведения торгов; 3 А58-7256/2015 предписание антимонопольного органа получено администрацией уже после заключения контракта.

В отзыве на кассационные жалобы и дополнении к нему УФАС сослалось на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, полное и всестороннее исследование и оценку апелляционным судом имеющихся в деле доказательств, правильное установление правоотношений сторон и обстоятельств дела, в связи с чем, просило в удовлетворении жалобы отказать.

В судебном заседании представитель ООО «Легион-ГРК» изложенные в кассационной жалобе доводы поддержала в полном объеме.

Иные участвующие в деле лица о времени и месте судебного заседания извещены по правилам статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, своих представителей в судебное заседание не направили. Информация о рассмотрении настоящей кассационной жалобы размещена в сети «Интернет» на общедоступных сайтах Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа http://fasvso.arbitr.ru. и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://arbitr.ru в разделах «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru и «Календарь судебных заседаний» http://rad.arbitr.ru. При таких обстоятельствах Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть жалобу в их отсутствие. Кассационные жалобы рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив соответствие выводов суда апелляционной инстанции о применении норм права установленным им по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и возражениях относительно жалоб, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.

Как установлено судами двух инстанций и следует из материалов дела, 12.11.2015 администрацией на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки ЭТП ММВБ опубликованы извещение № 0116300041415000144 о проведении электронного аукциона на строительство объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске», аукционная документация.

В связи с тем, что аукционная комиссия отказала всем участникам электронного аукциона в допуске к участию и электронный аукцион признан несостоявшимся, 4 А58-7256/2015 10.12.2015 заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru опубликовано извещение № 0116300041415000162 о проведении запроса предложений на строительство объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске».

По результатам рассмотрения жалоб ООО «Стройтехгрупп», ООО Росинтехпроект», ООО «ФинансСтрой», ООО «Строймонтаж-2002» 16.12.2015 антимонопольным органом принято решение о признании заказчика нарушившим часть 6 статьи 30; пункт 1 части 1 статьи 31; пункт 1 части 1, часть 3 статьи 33; части 4, 13 статьи 34; пункт 6 части 5 статьи 63; пункты 1, 11 части 1, часть 2 статьи 64; часть 4 статьи 65 Закона о контрактной системе, выдаче последнему предписания отменить протоколы, составленные в ходе электронного аукциона, внести изменения в положения аукционной документации, а также аннулировать запрос предложений на строительство объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске» (извещение № 0116300041415000163). Предписание от 21.12.2015 администрацией не выполнено; 25.12.2015 по итогам закупки в форме запроса предложений на строительство объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске» ответчиками заключен муниципальный контракт № 0116300041415000162-ЗП1.

Полагая, что действия администрации по проведению запроса предложений являются неправомерными, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к следующим выводам: настоящие требования заявлены антимонопольным органом за пределами установленных полномочий; истец не указал, в чем заключается нарушение публичных интересов, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд, не представил доказательства нарушения прав и законных интересов государства, муниципального образования, неопределенного круга лиц.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, исходил из того, что заключение контракта после выдачи предписания противоречит требованиям части 23 статьи 99 Закона о контрактной системе, запрещающей заключение контракта до даты исполнения предписания.

Суд округа считает, что выводы апелляционного суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам и основаны на правильном применении норм материального права, регулирующих спорные правоотношения. В соответствии со статьей 449 Гражданского кодекса Российской Федерации торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со дня 5 А58-7256/2015 проведения торгов.

Торги могут быть признаны недействительными в случае, если: кто- либо необоснованно был отстранен от участия в торгах; на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена; продажа была произведена ранее указанного в извещении срока; были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи; были допущены иные нарушения правил, установленных законом.

Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение последствий, предусмотренных статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 23 статьи 99 Закона о контрактной системе контракт не может быть заключен до даты исполнения предписания антимонопольного органа.

Учитывая, что, несмотря на выданное предписание антимонопольного органа, при наличии препятствий для проведения запроса предложений, спорная закупка была осуществлена, муниципальный контракт заключен; нарушения, допущенные в ходе проведения администрацией торгов и заключения с ООО «Легион-ГРК» рассматриваемого муниципального контракта, являются существенными и повлияли на результат торгов, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что требования антимонопольного органа о признании недействительной спорной закупки и заключенного по результатам ее проведения муниципального контракта являются обоснованными.

Доводы заявителей кассационных жалоб о недоказанности нарушения оспариваемым запросом предложений требований законодательства о контрактной системе, довод администрации о соблюдении последней установленного законом порядка проведения запроса предложений подлежат отклонению. В силу части 4 статьи 71 Закона о контрактной системе в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 настоящего Федерального закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 6 А58-7256/2015 настоящего Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Как установлено частью 2 статьи 83 названного Закона, заказчик вправе, в частности, осуществить закупку путем проведения запроса предложений в случаях признания электронного аукциона не состоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 71 настоящего Федерального закона.

В рассматриваемом случае решением УФАС от 21.12.2015 действия администрации при проведении электронного аукциона были признаны неправомерными; антимонопольным органом выдано предписание от 21.12.2015 (в редакции от 24.12.2015) об отмене протоколов, составленных в ходе данного электронного аукциона, внесении изменений в документацию электронного аукциона, размещении её в установленном порядке и продлении сроков подачи заявок на участие в электронном аукционе, тем самым обязав заказчика провести аукцион в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе по закупке того же объекта закупки.

Поскольку первоначально проведенный аукцион не признан несостоявшимся ввиду отмены его результатов на основании предписания контролирующего органа, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии у заказчика правовых оснований для проведения закупочной процедуры в форме запроса предложений на основании пункта 8 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе. Данные выводы также подтверждены постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24 марта 2017 года по делу № А58-1324/2016. Доводы кассационных жалоб о получении заказчиком упомянутого предписания после завершения закупочной процедуры в форме запроса предложений и подписания контракта также подлежат отклонению. Частью 7 статьи 106 Закона о контрактной системе установлено, что контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, направив заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным.

В случае принятия решения о 7 А58-7256/2015 приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

Учитывая, что письмом от 09.12.2015 антимонопольный орган уведомил оператора электронной площадки о принятии жалоб к рассмотрению, а также указал на необходимость приостановить заключение муниципального контракта; что представитель заказчика присутствовал на заседании комиссии антимонопольного органа 14-16 декабря 2015 года и был осведомлен относительно состоявшегося по делу решения и о выдаче администрации обязательного к исполнению предписания, у администрации не имелось оснований для продолжения осуществления спорной закупки (запроса предложений) и заключения контракта по ее результатам.

Довод заявителей кассационных жалоб о том, что антимонопольный орган не является заинтересованным лицом в оспаривании торгов, не основан на нормах действующего законодательства. УФАС, являясь государственным органом, действует на основании утвержденного о нем положения и осуществляет публичные функции, проявлением которых является предъявление данного иска. Предъявление иска в публичных интересах направлено на устранение нарушений закона в определенной сфере в целях соблюдения участниками правоотношений единых правил поведения. Статус УФАС и указанная цель обращения в суд исключают достижение таким обращением восстановления субъективных прав службы. Компетенция УФАС в сфере государственных закупок определена Законом о контрактной системе. В силу пункта 3 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Вступившим в законную силу постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2016 года по делу № А58-1324/2016 решение антимонопольного органа от 21.12.2015 № 06-1036/15т и предписание от 21.12.2015 № 06-1036/15т признаны частично недействительными. При этом упомянутое 8 А58-7256/2015 предписание в части отмены протоколов, составленных в ходе аукциона, внесения изменений в положения аукционной документации, об аннулировании запроса предложений на строительство объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске» (извещение № 0116300041415000163) признано законным и обоснованным, поскольку выявленные антимонопольным органом в оспариваемом решении действия заказчика привели к неправомерному ограничению числа участников данной закупки.

Постановлением суда округа от 23 марта 2017 года данное постановление оставлено без изменения. Ссылка апелляционного суда на решение суда по делу № А58-1325//2016 не привела и не могла привести в данном случае к принятию неправильного решения по настоящему делу.

Также подлежит отклонению довод ООО «Легион-ГРК» о частичном исполнении муниципального контракта. Признание торгов и, как следствие, договоров, заключенных с лицами, выигравшими торги, недействительными не поставлено в зависимость и от факта исполнения сделки, имеющего значение при рассмотрении судами требования о применении последствий недействительности оспоримой сделки (соглашений с третьими лицами), которого истец не заявлял. Отказ в заявленном в настоящем деле иске по мотиву исполнения сделок, заключенных по результатам торгов, означал бы воспрепятствование заинтересованному лицу защитить нарушенные права предусмотренным законом способом, который это лицо избрало (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2016 года № 301-ЭС15-12618 по делу № А29-506/2014).

Доводы ООО «Легион-ГРК» о нарушении апелляционным судом норм материального права (статей 23, 50 Закона о защите конкуренции, Административного регламента, утвержденного приказом ФАС России № 727/14 от 19.11.2014) основаны на их ошибочном толковании заявителем кассационной жалобы применительно к установленным по настоящему делу обстоятельствам и не могут быть учтены кассационным судом.

Довод администрации о том, что судом апелляционной инстанции не дана оценка всем доводам названного ответчика, не может быть принят во внимание. То обстоятельство, что в судебном акте не названы какие-либо из имеющихся в деле доказательств либо доводы, не свидетельствует о том, что данные доказательства и доводы апелляционным судом не рассматривались и не оценены. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием 9 А58-7256/2015 для отмены постановления апелляционного суда, судом кассационной инстанции не установлено.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Арбитражный суд Восточно- Сибирского округа приходит к выводу о том, что постановление апелляционного суда основано на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, принято с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем, на основании пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит оставлению без изменения.

Расходы по уплате государственной пошлины за кассационное рассмотрение дела на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей кассационных жалоб. Руководствуясь статьями 274, 286 – 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2016 года по делу № А58-7256/2015 Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий Т.В. Белоножко

Судьи С.Б. Качуков Н.Н. Тютрина