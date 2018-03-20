Аптеку в Якутске оштрафовали на 100 тыс рублей за неправильное хранение лекарств

По результатам проверки исполнения законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий прокуратура г. Якутска возбудила в отношении аптечной организации — ООО «РУТА-А» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

Обществом допущены многочисленные нарушения законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, выразившиеся в отсутствии стандартных операционных процедур по приемке лекарственных препаратов, уборке помещений для их хранения, а также уничтожению лекарственных препаратов. Кроме того, в аптечной организации не предусмотрена возможность беспрепятственного входа и выхода для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями законодательства о защите прав инвалидов.

Рассмотрев дело, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) привлек ООО «РУТА-А» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.