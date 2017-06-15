Аппарат Ил Тумэна попал в скандал из-за… коммунистов?

На должность помощника вице-спикера Виктора Губарева был устроен в аппарат «Ил Тумэн» молодой коммунист Дмитрий Шарипов, — пишет сайт sakhatime.ru. Однако, как выяснилось, последний не имеет высшего образования, что является обязательным квалификационным требованием. Сей факт вскрыл известный общественный деятель Иван Бочоев, который обратился в прокуратуру. Прокурор Роман Билоус провел проверку, после которой пламенный Шарипов был уволен, а контракт с ним расторгнут. comments powered by HyperComments

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