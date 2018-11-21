Апельсиновый фреш и именно такое шампанское! Райдер Си Си Кэтч

Ах, звезды! Мы вами восхищаемся, иногда на вас ворчим, но живо интересуемся. Одной из возможностей познать вкусы той или иной звезды является райдер – список требований, которые звезды предъявляют при гастролях принимающей стороне.

Райдер легендарной Си Си КЭТЧ, которая даст сольник в Якутске 6 декабря, узнал SakhaLife у организаторов гастролей.

В общем, излишних требований звезда не предъявляет. Две гримерки – для самой артистки и отдельно для танцоров, снабженных санузлами. Оговаривается, что в гримерках температура воздуха должна быть 23 градуса. Администрация звезды строго предупредила, что помещения должны быть свежими, проветренными, не допускается запах табака.

Далее идут стандартные требования по мебели (кресла, стулья, освещенное зеркало во весь рост), плечикам, полотенцам, мусорным урнам, прохладительным напиткам, и вообще напиткам.

А с этого места – подробней. Организаторам надо приготовить 12 пластиковых бутылок минеральной воды без газа, предпочтительно «Evian» и «Vittel». 1 литр свежевыжатого апельсинового сока, по несколько банок или бутылок «Sprite», «Pepsi», тоника «Bitter Lemon». И шампанское марки «Moet & Chandon Rose» для звезды. «Очень важно именно такое», — подчеркивается в райдере Си Си Кэтч. Шампанское должно быть охлажденным, находиться в ведерке со льдом. Бутылка виски 1 литр «Chivas Regal 21» или «Chivas 12» положена менеджеру.

Так же заказана ваза с фруктами — яблоки, бананы, мандарины, виноград.

Сэндвичи в ассортименте (сыр, ветчина, куриная грудка, зелень, овощи, колбаса) или блюдо нарезки + хлеб.

Электрический чайник без накипи — или термос, или кулер с кипятком. Набор чайной посуды, пакетированный чай (чёрный, зелёный, ромашковый, мятный) по 1 пачке. Кофе (растворимый), лимоны, мёд, салфетки.

В общем, все как у людей, все очень демократично. Звезда, конечно, имеет право на легкий каприз. Вынь да положь именно эту марку шампанского!

Концерт певицы пройдет 6 декабря в ЦСП «Триумф».

С программой:

C.C. Catch «СЕРДЦЕ ПОМНИТ ВСЁ»

А также специальный гость певица МакSим

Для ВАС незабываемое шоу от компании АВЕ — организатора самых масштабных мероприятий в Якутске.

Генеральный партнер: ООО «Строй академия»

В программе:

— МакSим с песнями «Лучшее и любимое»✨

-СУПЕР ретро дискотека под незабываемые хиты мировой звезды https://instagram.com/cccatch_yakutsk

C.C.Catch

— Большой розыгрыш призов‼

СУПЕР приз – КВАРТИРА от Генерального партнера ООО «Строй академия»‼‼‼

— ДИСКОТЕКА с легендарными хитами всех времён

Приходите и зажгите с друзьями на дискотеке «Сердце помнит всё»

✔Стоимость билетов: от 1500, 2500, 3000 (танцпол), 3500₽.

Скидки при коллективном заказе на танцпол❗

Билеты в кассах: КТ «Центральный», Саха театр, ДК Кулаковского, ЦСП «Триумф», ТРК «Туймаада», магазины «Mister Bean»: ТЦ «Айсберг», «Дэлэй», «Экспоцентр», «Азия», «Глобус», в филиалах «Алмазкредитсервис».

онлайн-кассы: https://events.tesserus.com, http://afisha.ykt.ru/

Время: 19:00

Место: ЦСП «Триумф» г. Якутск.

Справки по тел: 702-406