АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-24
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.59
 75.18
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.11.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения советника, спортсменки и общественного деятеля
21.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда 21 ноября 2018
20.11.2018, 23:31
Желток
Эксклюзив
Апельсиновый фреш и именно такое шампанское! Райдер Си Си Кэтч
20.11.2018, 21:04
Политика
Власти Якутии: Надо жить по средствам
20.11.2018, 20:26
Происшествия
Экстра
Замминистра здравоохранения оштрафована на 100 тысяч рублей — СМИ
20.11.2018, 18:43
Политика
Проект бюджета Якутии на предстоящие три года принят в первом чтении
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
20.11.2018, 17:40
Финансы
Как получить кредит и открыть вклад: специалисты Алмазэргиэнбанка ответили на вопросы якутян
20.11.2018, 17:30
Культура & Образование
Якутяне могут поддержать НХМ во всероссийском конкурсе «Мой любимый музей — 2018»
20.11.2018, 17:20
Происшествия
В Ленском районе задержали браконьера
20.11.2018, 17:12
Экономика
В арктическом селе Тумат введена в работу новая котельная
20.11.2018, 16:47
Политика
Наталья Чукавина освобождена от должности
20.11.2018, 16:44
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
20.11.2018, 16:33
Общество
Фотофакт
На площади Ленина в Якутске устанавливают главную ёлку республики
20.11.2018, 16:24
Общество
График плановых работ энергетиков на 21 ноября
20.11.2018, 16:14
Происшествия
Работники предприятия «Сокол» жалуются на задержку зарплаты. С предприятием судятся налоговая служба и контрагенты
20.11.2018, 16:09
Культура & Образование
Первый тур «Новой звезды» с участием Kit Jah начнется 23 декабря
20.11.2018, 15:56
Происшествия
Резонанс
После ЧП в Нюрбе временно закрыли детсад, готовят места для возможной эвакуации больных
20.11.2018, 15:45
Культура & Образование
Анонс
Ювелирная мастерская Петра Алексеева приглашает на вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»
20.11.2018, 15:33
Экономика
Объявление
$тильМарк€т: обменяй свои вещи на скидку!
20.11.2018, 15:23
Происшествия
В Якутии совестливые воры оставили записку с извинениями
20.11.2018, 15:10
Происшествия
Резонанс
Подробности ДТП со школьниками и учителями Абагинской СОШ
20.11.2018, 15:06
Происшествия
Эксклюзив
На замминистра возбуждено уголовное дело? — Источник
20.11.2018, 15:03
Происшествия
В Якутске постояльцы, кочующие из одной в гостиницы в другую, в конце концов, ограбили одну из них
20.11.2018, 14:53
Экология
Резонанс
Сахамин Афанасьев: Трофейную охоту на краснокнижных животных мы не поддержим
20.11.2018, 14:46
Экология
Природный парк «Ленские столбы» временно закрыт для посещений
20.11.2018, 14:34
Общество
Сегодня — День правовой помощи детям
20.11.2018, 14:24
Культура & Образование
НХМ приглашает на встречу с Андреем Чикачевым и Семеном Прокопьевым
20.11.2018, 14:11
Общество
Избран мировой судья по судебному участку № 7 Булунского района
20.11.2018, 14:00
Сахалыы
Афиша
Өбүгэ үгэһин утумнаан
20.11.2018, 13:45
Спорт
В Якутск прибыли первые участники чемпионата мира по мас-рестлингу
20.11.2018, 13:30
Общество
Кто такой подкаблучник и можно ли его перевоспитать
20.11.2018, 13:27
Культура & Образование
Саха театр приглашает 23 ноября на спектакль «Кустук»
20.11.2018, 13:21
Происшествия
Резонанс
Работа котельной в Нюрбе восстановлена
20.11.2018, 13:15
Якутия
Открытие ледовой переправы Хатассы — Павловск перенесли
20.11.2018, 13:00
Путешествия
Будь первым и получи бесплатную экскурсию на две персоны в Abu Dhabi city tour или Indian ocean!
20.11.2018, 12:47
Культура & Образование
Фотофакт
Выставка якутских художников «Nomadics scrools — Кочующие свитки» в Латвии
20.11.2018, 12:33
Культура & Образование
Афиша
Открытие зимнего сезона с проектом «Кыстык SHOW!»
20.11.2018, 12:24
Политика
Ил Тумэн дал согласие на назначение Евгении Григорьевой министром
20.11.2018, 12:17
Экономика
Спрос на железнодорожные пассажирские перевозки в Якутии растет
20.11.2018, 12:03
Происшествия
Мошенники продали якутянкам виртуальные норковые шубы
20.11.2018, 11:56
Происшествия
Экстра
В Нюрбе загорелась котельная
20.11.2018, 11:49
Желток
Анонс
Впервые в Якутске состоится танцевальное шоу под дождем
20.11.2018, 11:45
Политика
Поющему министру не нашлось места в новом правительстве Якутии
20.11.2018, 11:31
Происшествия
Микроавтобус со школьниками съехал в кювет
20.11.2018, 11:23
Экология
В Якутии зарегистрировано -47 градусов
20.11.2018, 11:19
Происшествия
Ослепленная ревностью якутянка вонзила нож в сожителя
20.11.2018, 11:06
Экономика
В Якутии индексирован размер некоторых социальных выплат
20.11.2018, 10:51
Экология
В Якутии усилят защиту особо охраняемых природных территорий
20.11.2018, 10:36
Экономика
Пособие по безработице будет увеличено
20.11.2018, 10:29
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 20 ноября
20.11.2018, 10:27
Политика
Началось третье пленарное заседание Ил Тумэна
20.11.2018, 10:20
Красота & Здоровье
Развитие санаторно-курортного комплекса — основа сбережения здоровья населения
20.11.2018, 10:12
Экономика
В Якутии установлен прожиточный минимум
20.11.2018, 10:00
Экология
Анонс
Прием заявок на конкурс «Спасите мой двор от загрязнения» завершен
20.11.2018, 9:57
Происшествия
Хакеры в Якутске
20.11.2018, 9:56
Судебная хроника
В Якутии осуждены вежливые воры
20.11.2018, 9:26
Общество
В Якутии экс-министр попал под штраф
20.11.2018, 9:14
Красота & Здоровье
И одиночество отступит…
20.11.2018, 9:13
Происшествия
Пожар в пригороде Якутска
20.11.2018, 9:00
Общество
Прокуратура Якутии: Будьте внимательны к аутоагрессивному поведению несовершеннолетних
20.11.2018, 0:06
Общество
Сегодня день рождения руководителя, дизайнера и журналистки
20.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Вторник 20 ноября 2018
19.11.2018, 22:43
Желток
Эксклюзив
Монгольская звезда исполнила в Европе «Якутяночку»
19.11.2018, 22:16
Экономика
Эксклюзив
Айталыына Волнянская: ЯТЭК – команда единомышленников!
19.11.2018, 22:12
Спорт
Якутская спортсменка получила 6 золотых медалей за 10 дней в силовых видах спорта
19.11.2018, 21:57
Спорт
Правительство Якутии поможет командным игровым видам спорта
19.11.2018, 21:55
Общество
Эксклюзив
Русская община Якутии организует День памяти Людмилы Медведевой
19.11.2018, 21:41
Судебная хроника
В Якутии на начальника полиции возбуждено уголовное дело за избиение инвалида
19.11.2018, 21:20
Официально
Многодетные семьи получили право на субсидированные авиабилеты
19.11.2018, 21:19
Общество
Анонс
250 танцующих мам и дочерей примут участие в благотворительном конкурсе
19.11.2018, 20:59
Общество
5 наслегов Якутии отказываются от регистрации актов рождения, брака и смерти
Архив новостей
Желток
20 ноября 2018, 23:31
151

Апельсиновый фреш и именно такое шампанское! Райдер Си Си Кэтч

Ах, звезды! Мы вами восхищаемся, иногда на вас ворчим, но живо интересуемся. Одной из возможностей познать вкусы той или иной звезды является райдер – список требований, которые звезды предъявляют при гастролях принимающей стороне.
Райдер легендарной Си Си КЭТЧ, которая даст сольник в Якутске 6 декабря, узнал SakhaLife у организаторов гастролей.

В общем, излишних требований звезда не предъявляет. Две гримерки – для самой артистки и отдельно для танцоров, снабженных санузлами. Оговаривается, что в гримерках температура воздуха должна быть 23 градуса. Администрация звезды строго предупредила, что помещения должны быть свежими, проветренными, не допускается запах табака.
Далее идут стандартные требования по мебели (кресла, стулья, освещенное зеркало во весь рост), плечикам, полотенцам, мусорным урнам, прохладительным напиткам, и вообще напиткам.
А с этого места – подробней. Организаторам надо приготовить 12 пластиковых бутылок минеральной воды без газа, предпочтительно «Evian» и «Vittel». 1 литр свежевыжатого апельсинового сока, по несколько банок или бутылок «Sprite», «Pepsi», тоника «Bitter Lemon». И шампанское марки «Moet & Chandon Rose» для звезды. «Очень важно именно такое», — подчеркивается в райдере Си Си Кэтч. Шампанское должно быть охлажденным, находиться в ведерке со льдом. Бутылка виски 1 литр «Chivas Regal 21» или «Chivas 12» положена менеджеру.
Так же заказана ваза с фруктами — яблоки, бананы, мандарины, виноград.
Сэндвичи в ассортименте (сыр, ветчина, куриная грудка, зелень, овощи, колбаса) или блюдо нарезки + хлеб.
Электрический чайник без накипи — или термос, или кулер с кипятком. Набор чайной посуды, пакетированный чай (чёрный, зелёный, ромашковый, мятный) по 1 пачке. Кофе (растворимый), лимоны, мёд, салфетки.
В общем, все как у людей, все очень демократично. Звезда, конечно, имеет право на легкий каприз. Вынь да положь именно эту марку шампанского!

Концерт певицы пройдет 6 декабря в ЦСП «Триумф».
С программой:
C.C. Catch «СЕРДЦЕ ПОМНИТ ВСЁ»
А также специальный гость певица МакSим
Для ВАС незабываемое шоу от компании АВЕ — организатора самых масштабных мероприятий в Якутске.
Генеральный партнер: ООО «Строй академия»

В программе:
— МакSим с песнями «Лучшее и любимое»✨
-СУПЕР ретро дискотека под незабываемые хиты мировой звезды https://instagram.com/cccatch_yakutsk
C.C.Catch
— Большой розыгрыш призов‼
СУПЕР приз – КВАРТИРА от Генерального партнера ООО «Строй академия»‼‼‼
— ДИСКОТЕКА с легендарными хитами всех времён

Приходите и зажгите с друзьями на дискотеке «Сердце помнит всё»
✔Стоимость билетов: от 1500, 2500, 3000 (танцпол), 3500₽.
Скидки при коллективном заказе на танцпол❗

Билеты в кассах: КТ «Центральный», Саха театр, ДК Кулаковского, ЦСП «Триумф», ТРК «Туймаада», магазины «Mister Bean»: ТЦ «Айсберг», «Дэлэй», «Экспоцентр», «Азия», «Глобус», в филиалах «Алмазкредитсервис».
онлайн-кассы: https://events.tesserus.com, http://afisha.ykt.ru/
Время: 19:00
Место: ЦСП «Триумф» г. Якутск.
Справки по тел: 702-406

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.11.2018, 11:23
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 1
17.11.2018, 16:42
Желток
Фотофакт
В Якутии был добыт ужасающий заяц-мутант
15.11.2018, 18:06
Происшествия
Фотофакт
Экстра
В Якутске горит ресторан «Белые ночи»
16.11.2018, 9:00
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 2
17.11.2018, 16:26
Общество
Штрафы за незаконное рыболовство выросли в десять раз
15.11.2018, 18:00
Экология
Экологию Вилюя и здоровья его жителей планируют исследовать комплексно
15.11.2018, 18:35
Политика
Экстра
Новые кадровые решения Айсена Николаева
20.11.2018, 15:06
Происшествия
Эксклюзив
На замминистра возбуждено уголовное дело? — Источник
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
15.11.2018, 12:22
Судебная хроника
60 ударов ножом: Страшное убийство в Якутии
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
20.11.2018

Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!

Анонс
Культура & Образование
20.11.2018

Ювелирная мастерская Петра Алексеева приглашает на вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»

Объявление
Экономика
20.11.2018

$тильМарк€т: обменяй свои вещи на скидку!

Резонанс
Происшествия
20.11.2018

Подробности ДТП со школьниками и учителями Абагинской СОШ

Эксклюзив
Происшествия
20.11.2018

На замминистра возбуждено уголовное дело? — Источник

Резонанс
Происшествия
20.11.2018

Работа котельной в Нюрбе восстановлена

Путешествия
20.11.2018

Будь первым и получи бесплатную экскурсию на две персоны в Abu Dhabi city tour или Indian ocean!

Фотофакт
Культура & Образование
20.11.2018

Выставка якутских художников «Nomadics scrools — Кочующие свитки» в Латвии