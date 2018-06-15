АО «Теплоэнергия» сообщает о возобновлении работы пунктов по работе с потребителями

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! Пресс служба АО «Теплоэнергия» сообщает о возобновлении работы пунктов по работе с потребителями. Оплату можно произвести в пунктах приема платежей в кассах АО «Теплоэнергия» по следующим адресам: г. Якутск, ул. Автодорожная, 1/3 Отдел реализации: понедельник-пятница с 8:30 до 17:00 обед с 12:30 до 13:00, выходной суббота, воскресенье.

г. Якутск, пр. Ленина, 10 «отделение Алмазэргиенбанк»: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 17:00. выходной воскресенье.

г. Якутск, ул. Пионерская, 30 «ТЦ Новинка», 1 этаж: вторник, четверг, суббота с 12:00 до 19:00, выходной воскресенье

г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, 7 «маг. Ёлочка», 2 этаж: вторник-пятница с 10:00 до 18:00, обед 14:00-15:00, суббота 10:00-16:00, обед 13:00-14:00 выходной: воскресенье, понедельник.

г. Якутск, ул. О. Кошевого, 67 «а», 1 этаж: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 18:00, обед 13:00-14:00, выходной: суббота, воскресенье. Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергия».

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