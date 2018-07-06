АО «Теплоэнергия» о не работе кассы по адресу О.Кошевого

Уважаемые потребители!

По техническим причинам пункт приема платежей по адресу О.Кошевого 67А 04.07.2018г.-20.07.2018г. не работает.

Произвести оплату за потребленные коммунальные ресурсы можно в любой кассе ЯО «Энергосбытыт», а также в пунктах приема платежей в кассах АО «Теплоэнергия» по следующим адресам:

г. Якутск, ул. Автодорожная, 1/3 Отдел реализации: понедельник-пятница с 8:30 до 17:00 обед с 12:30 до 13:00, выходной суббота, воскресенье.

г. Якутск, пр. Ленина, 10 «отделение Алмазэргиенбанк»: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 17:00. выходной воскресенье.

г. Якутск, ул. Пионерская, 30 «ТЦ Новинка», 1 этаж: вторник, четверг, суббота с 12:00 до 19:00, выходной воскресенье

г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, 7 «маг. Ёлочка», 2 этаж: вторник-пятница с 10:00 до 18:00, обед 14:00-15:00, суббота 10:00-16:00, обед 13:00-14:00 выходной: воскресенье, понедельник.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства