АО «Сахатранефтегаз»: Угроза для жизни жителей дома по ул. Семена Данилова, 20 возникла из-за пренебрежения безопасностью

3 декабря в 14:25 в аварийно-диспетчерскую службу Управления газораспределительных сетей поступил звонок с жалобой на запах газа в подъезде дома по улице Семена Данилова, 20. Оперативно прибывшая бригада газовой службы выявила, что запах угарного газа идет с квартиры №7, которая была заперта.

Обеспечив безопасность жителей дома, газовики начали искать собственника квартиры. Им оказался гражданин, который на тот момент находился в селе Амга Амгинского улуса. Собственник запретил вскрывать квартиру в его отсутствие и попросил подождать его приезда. Согласно требованиям техрегламента, сотрудники УГРС должны были отключить от газа весь дом ради безопасности жильцов. Однако, в виду того, что на улице стоял мороз -45 градусов, было принято решение не отключать газ и обеспечить оперативное дежурство в подъезде дома.

Отметим, что угарный газ является чрезвычайно токсичным продуктом горения, вызывающее отравление даже при малейших дозах. Распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств. При отсутствии квалифицированной медицинской помощи отравление угарным газом может привести к очень серьезным последствиям для здоровья, а зачастую и к летальному исходу.

Хозяин квартиры приехал в 19:40 и до этого момента сотрудники УГРС дежурили в подъезде, фиксируя уровень угарного газа. В конце концов, попавшие в квартиру газовики обнаружили, что дымоход полностью забит конденсатным льдом. Причиной его возникновения послужили неправильная эксплуатация и несоблюдение требований безопасности собственниками и обслуживающей УК.

Согласно Постановлению Правительства РФ №410 п.12. собственники жилья и управляющая компания ответственны за проведение проверок дымохода за 7 дней до начала, в середине и за 7 дней до конца отопительного сезона. Кроме того, они должны предоставить документы по итогам проверок. Однако, эти требования были проигнорированы собственниками дома по ул. Семена Данилова, 20 и УК «Юнион», что и привело к инциденту.

Для обеспечения безопасности собственников квартиры и их соседей не оставалось иных путей, кроме как отключить газовый котел до момента устранениями собственником неисправностей.

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» ведет постоянную кампанию по исполнению требований закона, согласно которым собственники жилья, управляющие компании и ТСЖ должны проводить регулярные работы по осмотру дымоходов. АО «Сахатранснефтегаз» призывает якутян относится внимательней к этому вопросу. В середине отопительного сезона УГРС разошлет уведомления о необходимости проверок всем ответственным организациям.