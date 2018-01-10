АО НК «Туймаада-Нефть» — 20 лет на благо республики

Компания АО НК «Туймаада-Нефть» в 2018 году празднует свой юбилей – 20 лет.

Компания считает начало своей производственной деятельности с момента создания Дочернего государственного унитарного предприятия нефтяная компания «Туймаада-нефть» в августе 1998 года.

За все эти годы компания не изменяла своим принципам и традициям. Основной целью АО НК «Туймаада-Нефть» является бесперебойное обеспечение качественным моторным топливом потребителей республики по доступным ценам.

Высокое качество нефтепродуктов и обслуживания – приоритет компании. Новейшее оборудование, квалифицированный персонал, первосортное топливо – все это является стандартом для компании.

Сейчас АО НК «Туймаада-Нефть» – это большая сеть: 34 АЗС по республике и в городе, собственный нефтебазовый комплекс в поселке Нижний Бестях с причалом на реке Лена и железнодорожным «тупиком», и тысячи довольных клиентов.

Юбилейный год будет значимым для компании и ее клиентов – АО НК «Туймаада-Нефть» готовит большое количество мероприятий, акций и нововведений, которые мы увидим в 2018 году.

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