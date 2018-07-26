АО «Кюндядинская» задолжало своим работникам почти 2 млн рублей

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в акционерном обществе «Кюндядинская».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации общество имеет задолженность по выплате заработной платы перед своими работниками в сумме более 1 млн. 800 тыс. рублей за апрель и май 2018 года.

В целях защиты трудовых прав работников, прокуратура района внесла в адрес руководителя организации представление, а также возбудила в его отношении и в отношении юридического лица АО «Кюндядинская» дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения административных дел акционерное общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 руб., а должностное лицо – в размере 10 000 руб.

По представлению прокурора нарушения устранены, заработная плата работникам выплачена в полном объеме, их права восстановлены.