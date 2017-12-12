Анжелика Протодьяконова: Я всегда буду популярна

Обычная якутская девушка, нарисовав себе широкие брови, стала супер известной. Пока другие ее бурно обсуждают, Анжелика Протодьяконова, которую в социальных сетях называют Бровастой Анж, на этом без стеснения зарабатывает.

Она единственная в Якутии, которая так успешно монетизирует свою популярность. Каждое ее появление в социальных сетях, каждое ее слово, движение — это деньги. Никто не может понять, в чем ее феномен, почему она так популярна, чем притягивает интерес публики. В чем же секрет успеха Анжелики? И успех ли это? Об этом и многом другом Анжелика рассказала в передаче НВК «Саха» «Я-молодой».