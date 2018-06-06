Анжелика Протодьяконова покинула «Битву блогеров»

Известная блогерша поделилась своим желанием попасть на шоу «Дом 2».

Анжелика Протодьяконова приняла решение покинуть проект «Битва блогеров». Она написала об этом в Instagram.

«Мне не интересен этот проект. Скучные все, участвуют вообще какие-то левые люди, не знаменитые. Проект должен быть шумным, жестким, надо ссориться, драться, только без полиции. Я в тот раз сказала всем о том, чтобы на шашлыки поехать за счет застройщика, они не реагировали. Вообще, хочу на Дом 2», — заявила девушка.