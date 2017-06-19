Антонина Кычкина: «Дети – это приоритет, это главное, это будущее»

Комиссия по социальной политике гордумы всегда держит руку на пульсе социальных проблем, в ее поле зрения и люди с инвалидностью, ветераны, здравоохранение, культура.

Но заседании в начале июня мы полностью посвятили вопросам образования, ведь к 1 сентября мы должны успеть подготовить все школы, провести ремонт, укомплектовать кадрами, учебными пособиями, обеспечить всех детей учебными местами. Поэтому нам, депутатам,надо вовремя включиться в работу.

Да, наше комиссия уделяет много внимания сфере образования, потому что это касается наших детей. Дети – это приоритет, это главное, это будущее. Неслучайно президент страны В.В.Путин объявил с 2018 года «Десятилетие детства».

В состав постоянной комиссии по социальной политике входят депутаты-директора школ – я, Надежда ТИМОФЕЕВА и Айан ВАСИЛЬЕВ, нашу работу курирует первый заместитель председателя гордумы Марина СИЛКИНА, в прошлом опытная заведующая детским садом. Мы владеем всей ситуацией в сфере образования, нас невозможно ввести в заблуждение, как говорится, «завести рака за камень». Это позволяет поставить деятельность комиссии на высокопрофессиональном уровне. Надо учесть, что помимо отчета перед избирателями в округах, мы раз в год отчитываемся перед сообществом наших коллег – педагогов, директоров образовательных учреждений города. Это тоже заставляет нас держать высоко планку, и быть в курсе всех профессиональных проблем. Коллеги регулярно обращаются к нам за помощью в решении своих проблем, понимая, что получат понимание и поддержку.

Отмечу, что управление образования хорошо справляется со своими задачами, но зачастую надо решать вопросы на другом уровне, и кто, как не депутаты, должны отстаивать интересы городского образования с открытым забралом.

В социальной сфере всегда много проблем, но из них самый главный вопрос – это обеспечение местами в общеобразовательных учреждениях города. Этот вопрос стоит очень остро: ежегодно количество ребят, поступающих в школы города, увеличивается на 1700. Из школ выпускают меньше ребят, чем принимают в первые классы. ВЯкутске значительно повысилась рождаемость, в прошлом году родилось почти 7000 детей. И это замечательно, это радует! Но надо помнить, что они растут быстро и через семь лет пойдут в первый класс, значит, вместо нынешних 5 тысяч нам предстоит принять 7 тысяч первоклассников. Это очень важная, первостепенная задача, и мы должны использовать все способы для ее решения: строить новые школы, пристрои и надстрои к действующим, выкупать или арендовать здания.

Здесь возникает много проблем, например,надзорные органы штрафуют администрации учебных заведений за превышение количества детей. С их стороны они действуют правильно, соблюдая нормы. Но мы просим все государственные органы войти в положение, которое объективно сложилось в городе, и помочь в реализации конституционного права детей на образование. Так же мы просим контролирующие структуры помочь решить вопросы, возникающие при выкупе тех зданий, которые можно быстро и без большой реконструкции переоборудовать для школ и запустить детей.

Мы все должны помнить, что забота о детях — дело не только школ и детсадов, органов образования. Ведь это наши общие дети — дети нашего города, республики, страны, и никто не должен быть равнодушным к их нуждам.