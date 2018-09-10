Антонина Григорьева избрана депутатом Ил Тумэна

Действующий депутат Ил Тумэна, председатель постоянного комитета парламента по образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций вновь избрана от Нюрбинского округа в Госсобрание. Антонину Афанасьевну выдвинула партия «Единая Россия». В ее активе 44,65% голосов избирателей.
Экс-глава Нюрбинского улуса Борис ПОПОВ, выдвинутый «Справедливой Россией», уступил ей — 40,89%.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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