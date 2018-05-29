Антонида Корякина: Разрушенная ураса не президентская, а министерская!

Ураган 28 мая нанес Якутску много разрушений. В том числе, от порывов ураганного ветра снесло часть одной из урас в местности Ус Хатын, где традиционно празднуется ысыах Туймаады.



Народная молва тут же углядела в этом мистику, и заявила, что ураса это президентская, то есть строилась в свое время под прием Ил Дархана. И, якобы упала она именно в тот момент, когда Егор БОРИСОВ объявил о своей досрочной отставке. Словно кто-то осведомленный с секундомером стоял в Ус Хатын и сверял все онлайн.

Антонида КОРЯКИНА, руководитель управления культуры и духовного развития Окружной администрации и «мама ысыаха» Туймаады заявила SakhaLife, что пострадавшая ураса не была закреплена за Ил Дарханом. Разрушенной оказалась ураса Минэкономики.

Сам Егор БОРИСОВ назвал мистикой, что его отставка совпала с ураганом в Якутске.

Впрочем, прогноз погоды заранее сообщил о грозе и сильных порывах ветра. Но именно в сочетании с известными событиями это произвело наибольший эффект на якутян.