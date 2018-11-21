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Антонида Корякина о фестивале «Зима начинается с Якутии»

В понедельник, 19 ноября, начальник Управления культуры и духовного развития города Якутска Антонида Корякина ответила на вопросы горожан и ведущей программы «Прямой разговор с городом» Людмилы Басыгысовой.

Главной темой разговора стал грядущий фестиваль «Зима начинается с Якутии». Ставший уже традиционным фестиваль в этом году стартует25 ноября, за неделю до официального зажжения новогодней елки. В этот день в Ледовом городке 202 микрорайона откроется международный конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии», рассказала Антонида Корякина. В ваянии из снега и льда вместе с местными мастерами будут соревноваться 25 команд, в том числе приедут 8 команд из других российских регионов, а такжеиз Монголии, Китая, Канады, Беларуси.

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столице пройдут более 20 различных проектов, конкурсов, фестивалей. В спортивной программе значатся 4 мероприятия –чемпионат мира по мас-рестлингу, спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера», традиционный зимний пробег Клуба любителей бега «Дьулуур», открытие зимнего сезона Клуба любителей скандинавской ходьбы «Зиму осилит идущий».

Зрителей зимнего фестиваля ждут выставки, конкурсы и показы национальной одежды, народных промыслов, изделий из меха. По словам Антониды Корякиной, фишкой этого года станет меховая ярмарка «Тепло Якутии» с участием модельеров, швейных и обувных предприятий Якутии, будут показаны новые коллекции меха и этнической моды.

Уже несколько лет под эгидой фестиваля проводится республиканский конкурс детского творчества «Бриллиантовые нотки»,организатором которого является предприниматель и меценат Мария Андреева. В этом году в конкурсе будут участвовать около 2 тысяч детей, начиная с дошкольного возраста. Отборочные туры пройдут с 26 ноября в Театре юного зрителя и Культурном центре «Сергеляхские огни». В этом году в жюри конкурса вошли представители международного детского центра «Артек», и коллектив – обладатель гран-при конкурса «Бриллиантовые нотки» получит приглашения в Крым для участия в международном проекте в лагере «Артек», сообщила Антонида Корякина со слов организаторов.

Помимо зажжения новогодней елки, центральным событием станет гастрономический фестиваль „Вкус Якутии“, который пройдет уже в пятый раз с 26 ноября по 3 декабря. 12 ведущих ресторанов и кафе, лучшие шеф-повара и кулинары представят на суд приглашенных экспертов и гостей фестиваля оригинальные блюда национальной кухни Севера. А начинался гастрофестиваль с общегородского праздника строганины. „2 декабря в спортивном комплексе „Триумф“ на подведении итогов фестиваля „Зима начинается с Якутии“ все рестораны-участники представят горожанам все конкурсное меню“, — рассказала Антонида Корякина. 2 декабря в „Триумфе“ состоится также любимый горожанами и гостями столицы праздник „Строганина-2018“.

Начальник управления культуры и духовного развития города Якутска за полчаса прямого эфира успела рассказать только о самых основных мероприятиях обширной программы фестиваля«Зима начинается с Якутии» и ответила на четыре вопроса от телезрителей. Горожане интересовались, за чей счет приезжают иностранцы – участники конкурса ледовых скульптур, о конкурсе по новогоднему оформлению дворов и территорий среди жителей, коллективов и организаций Якутска, планами по продвижению холода как туристического бренда. Безусловно, порадовал горожан ответ, что Дед Мороз обязательно приедет в Якутск из Великого Устюга за кристаллом холода и 1 декабря зажжет огни на главных елках города.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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