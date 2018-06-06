Как оказалось, несправедливо.

Со вчерашнего дня в социальных сетях и средствах массовой информации добровольца Антона Васильева обвиняют в вандализме. По словам общественника Александра ЯКНК-Захарова, народный любимец произвел демонтаж истуканов на детской площадке, расположенной по адресу: проспект Ленина, 11. Однако, в скором времени достоверные источники опровергли эту информацию.

Как оказалось, деревянные конструкции демонтировал директор компании «ХозМастер» Александр Каверзин, который вместе с Антоном Васильевым участвует в социальном шоу-проекте «Битва блогеров».

«Участники шоу-проекта «Битва блогеров» демонтировали истуканов не самовольно, а по согласованию с Управлением Центрального округа и управляющей компанией «Акведук», которая обслуживает данную территорию. Это было сделано для того, чтобы обновить площадку и убрать травмоопасные конструкции», — сообщила руководитель городского портала One click Yakutsk, инициатор «Битвы блогеров» Маргарита Попова.

Директор компании «ХозМастер» Александр Каверзин тоже прояснил ситуацию:

«За демонтаж деревянных конструкций полностью беру ответственность на себя. Это было сделано в рамках одного из первых заданий «Битвы блогеров». Мы должны были провести социальную акцию. В свою очередь, я принял решение обновить детские площадки в Центральном округе и обратился за помощью в Управление Центрального округа, где меня поддержали и собрали представителей управляющих компаний. По инициативе компании «Акведук» было решено отремонтировать детскую площадку на проспекте Ленина, в том числе спилить деревянных истуканов, за которыми много лет никто не ухаживал. Сначала я предложил их просто покрасить, но управляющая компания настояла на демонтаже, так как они были травмоопасны. Некоторые даже еле держались. Конечно, в Управлении Центрального округа были в курсе всего этого».

Каверзин за свой счет отремонтировал детские площадки, за что получил благодарственное письмо от главы Центрального округа. Затем он должен был передать деревянных истуканов Антону Васильеву, который собирался отдать их социально незащищенным слоям населения в рамках социальной акции «Доброе топливо».

По последним данным, бесхозные конструкции собирается забрать Александр ЯКНК-Захаров, чтобы установить их в другом месте.