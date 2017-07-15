Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет АЛРОСА

Члены Наблюдательного совета акционерной компании «АЛРОСА» (ПАО) проголосовали за избрание Председателем Наблюдательного совета компании Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.

Первым заместителем Председателя Наблюдательного совета избран Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия). Пост заместителя Председателя Наблюдательного совета сохранил Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Также сформированы комитеты при Наблюдательном совете и избраны их председатели. Председателем комитета по стратегическому планированию стал Президент АЛРОСА Сергей Иванов. Мария Гордон возглавила комитет по аудиту. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избрана Валентина Лемешева.

30 июня 2017 года Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) избрало новый состав Наблюдательного совета АЛРОСА. В его состав вошли пятнадцать человек, четыре из них – в качестве независимого члена Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет общее руководство деятельностью компании. В обязанности и компетенцию Наблюдательного совета входит обеспечение устойчивого развития компании и формирование ее стратегии, а также контроль за соблюдением принципов корпоративного управления, в числе которых – защита интересов всех акционеров, независимо от степени их владения в уставном капитале компании, сотрудников компании и её партнеров, своевременное и полное раскрытие информации и прозрачность бизнеса.