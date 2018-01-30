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30 января 2018, 17:50
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Антон Сафронов засветился на мероприятии UDS Game

В социальных сетях появилась фотография министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антона Сафронова, выступающего на бизнес-форуме компании Global Intellect Service. Компания известна в России таким продуктом, как UDS Game, вызывающим неоднозначную реакцию среди населения и ряда экспертов.

V региональный форум предпринимателей, управленцев и маркетологов Якутии, проводимый компанией Global Intellect Service, прошел 27 января в Якутске. Хэдлайнером мероприятия стал спикер Илья Кусакин.
Как сообщили в пресс-службе министерства, Антон Сафронов посетил данное мероприятие в частном порядке и свой визит он ни с кем не согласовывал.

«В своем выступлении я не призывал вступать в эту систему, а хотел использовать данную площадку, чтобы призвать молодых людей вовлекаться в айти-сектор. Тем более в мероприятии участвовали ребята из нашей айти-отрасли – с Технопарка, АИЦ. Поэтому я так понял, оно посвящено развитию айти-отрасли. Упомянул про братьев Ушницких, проект «Реплайо». Наверное, мне стоило сначала разобраться, что это за компания, я вообще был не в курсе. Еще раз свяжусь с организаторами, проясню, что это за проект», — прокомментировал «Якутия.Инфо» Сафронов.

Помимо Сафронова, мероприятие посетила руководитель Начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развитию туризма и транспорта мэрии Якутска Ирина Гаргач.

«Это мероприятие никак не связано с финансовыми пирамидами и сетевой деятельностью. Это был образовательный семинар для предпринимателей посвященный тому, как наладить эффективное управление в своем бизнесе. Как расставлять приоритеты, делегировать полномочия. Как анализировать свою деятельность, чтобы понимать, почему возникают какие-то проблемы, как их исправлять. Ни о каких финансовых вложениях там речи не было. Единственное, что выступление спикеров не было бесплатным. Но это всегда так, спикеры бесплатно не выступают. Никакого вовлечения людей в пирамиды там не происходило», — сообщила «Якутия.Инфо» Гаргач.

Некоторая часть общественности отмечала сходство организационных принципов работы компании с сетевым маркетингом и даже финансовой пирамидой

Несмотря на то, что прошедшее мероприятие, по словам участников, носило образовательный характер, отметим, что в раннем проекте компании — UDS Game, некоторая часть общественности отмечала сходство организационных принципов работы с приемами характерными для сетевого маркетинга и даже финансовых пирамид. Сами представители и последователи проекта презентовали его как эффективную платформу для расширения клиентской базы и как новый вид айти-бизнеса.

Систему работы UDS Game вкратце можно объяснить так. Допустим, вы решили вступить в бизнес-отношения с системой UDS. Для этого вы приобретаете пакет с лицензиями — допустим, их три, они стоят 900 долларов каждая. Тут у вас два пути.

Первый — вы начинаете торговать лицензиями, говоря другим языком, подключать предпринимателей к системе скидок. Например, вы продали одну лицензию какой-нибудь парикмахерской — взамен она получает возможность участвовать в дисконтной системе лояльности. Вы получаете 10 процентов от продажи — то есть 90 долларов от одной лицензии. Следовательно, чтобы отбить три лицензии, вы должны привлечь 30 клиентов.

Если вам удалось помимо своей лицензии продать еще одну, две, три, то вы получаете партнерское вознаграждение.

В этой системе, в принципе, нет ничего плохого. Формально здесь выигрывают не только те, которые продают лицензии, и те, кто через них распространяют свой продукт по скидочной системе (рестораны, магазины, фитнес-центры и т. д.), но и, естественно, сами пользователи. По некоторым отзывам, благодаря мобильному приложению UDS они ежемесячно экономят от 30 до 50 процентов всех покупок.

Но этот путь для заработка не очень простой, трудоемкий и требующий постоянного поиска новых клиентов. Проще говоря, нужно быть профессиональным рекламным менеджером с не всегда стабильным заработком.

«Мы ничего не продаем через это приложение, а внедрили его для расширения своей клиентской базы, чтобы коммуницировать со своими постоянными посетителями и извещать их о каких-то акциях, предложениях внутри нашего торгового центра. Использовать «гейм» как информационную площадку, чтобы доносить информацию до наших посетителей. Потому что сейчас тратятся огромные средства для того, чтобы извещать о каких-то акциях и скидках. Раньше мы тратили больше 200 тысяч только для того, чтобы извещать своих клиентов через традиционные СМИ и социальные сети о том, что у нас будет ночь распродаж и скидки. Привлекли всего 1000 человек. Для сравнения: недавно мы разыграли через «Гейм» седьмой айфон среди подписчиков приложения. Буквально за месяц мы набрали клиентскую базу в размере 2600 человек. И эта база постоянно растет», — прокомментировал нам предприниматель, пожелавший остаться неизвестным.

Но есть другой, более простой способ заработка — вступление в так называемую «партнерскую программу». Здесь нужно привлекать не рекламодателей, а партнеров сети UDS, которые, в свою очередь, будут привлекать других партнеров. И от каждого привлеченного партнера вам будет капать вознаграждение. Чем больше вы привлекаете партнеров — друзей, родных, коллег — тем больше будет ваше вознаграждение.

Чувствуете, на что это похоже?

Есть еще другие нюансы заработков через систему UDS, но вышеперечисленные — два основных.

Мнением по поводу UDS Game с «Якутия.Инфо» поделился предприниматель Александр Скрипин.

«Многие, кто был вовлечен в эту пирамиду – молодые, активные люди. Те, кто хочет все и сразу. Им обещают красивую жизнь, быстрое обогащение и т. д. и т. п. Сколько раз это уже было в нашей памяти? Вновь принятые и обученные адепты начинают активно, агрессивно и настойчиво вовлекать войти в их систему. Приглашают на встречи и начинают втюхивать с пеной у рта «счастье для меня, и моей компании, увеличение доходов, толпы радостных клиентов» и прочая, прочая». Идет массовый уход, просто бегство компаний из этой системы. Предполагаю, в ближайшее время все это потихоньку сдуется. Максимум, год. Впрочем, сдуется UDS Game, откроется что-то другое. При всем этом сама идея хороша, она понятна. Пользователи программы получают свои скидки, бонусы, с этим все норм, только серьезных игроков нет, все мелкие фирмочки и небольшие компании. И еще. МЛМ-бизнес — это бизнес. Особый. Со своей стороны, интересный. Срастив МЛМ-бизнес и розницу, можно завоевать весь мир торговли. Пока эту идею еще никто не воплотил в жизнь — правильно и честно для всех.

А пока бедные, обманутые молодые люди, купившие лицензию, безуспешно пытаются вовлекать в свою пирамиду, желая хоть как-то отбить потраченные деньги, и очень даже немалые», — считает предприниматель.

От редакции отметим, что, на наш взгляд, посещение подобных мероприятий госслужащими, особенно в свете последних скандалов с деятельностью финансовых пирамид, недопустимо. Поскольку вольно или невольно присутствуя и выступая на подобных мероприятиях, они выглядят как гаранты, ручающиеся за честные намерения какой-либо компании перед присутствующими людьми.

Но что будет, если в дальнейшем презентуемый госслужащими бренд не сможет оправдать доверие, оказанное гражданами? Однозначно будет страдать имидж самих чиновников, возглавляемая ими структура и власть в целом.

По нашему мнению, госслужащим стоит воздерживаться не только от выступлений на подобных мероприятиях, но от членства в организациях, вызывающих неоднозначное впечатление.

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Источник: YakutiaInfo, http://yakutia.info/article/183058
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