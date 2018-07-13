Антон Сафронов из Филиппин поздравил нового министра

СПРАВКА:

Сафронов Антон Александрович 2 июля объявил о своей добровольной отставке с поста министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии. Согласно декларации о доходах, на посту министра он заработал за год: 3 187 652,79 рублей. Согласно поданным им сведениям супругой его является иностранная гражданка Сафронова Мэри-Грейс. Имеет двоих детей: Филиппа Антоновича и Титариуса Люка.