Антирейтинг Энергосбыта за июнь

Традиционно Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» подвел результаты платежной дисциплины управляющих компаний и товариществ собственников жилья и назвал лучших и худших потребителей энергоресурсов среди УК и ТСЖ в этом месяце.

Лучшими признаны ООО «Прометей+» (г. Якутск) и ТСЖ «Луч» (Ленский район). Оба исполнителя коммунальных услуг на собственном примере показывают, что рассчитываться с ресурсоснабжающей организацией в полном объеме и в срок выгодно всем. Таким образом, это позволяет качественно оказывать услуги жильцам, а также в вовремя подготовиться к отопительному сезону.

Список худших насчитывает 51 исполнителя коммунальных услуг г. Якутска, Алданского и Ленского районов. Их долг перед ПАО «Якутскэнерго» за поставленные энергоресурсы насчитывает более 369 млн рублей.

Свыше 333 млн рублей – задолженность 42 УК и ТСЖ столицы республики. Самый большой размер долга у ТСЖ «Портовское» — 36 млн рублей. Среди лидеров в списке крупнейших должников такие недобросовестные плательщики, как УК ООО ЖКХ «Промышленное» – 27,6 млн, ООО ЖЭУ «Центральное» – 22,9 млн, ТСЖ «Университетское» – 21,4 млн, УК ООО «Штурвал» – 20,8 млн, УК ООО ЖКХ «Столичное» – 19,5 млн, УК ООО «Вера» – 14,9 млн, УК ООО ЖКХ «Бюджетник» – 14, 4 млн, ООО «Арсенал плюс» – 14 млн, УК ООО «Ильинка» – 13,3 млн, ТСЖ «Ренессанс» – 12,9 млн, ТСЖ «202 мкр, 16 корп» – 7,8 млн рублей.

Общий долг 7 представителей Ленского района достигает 20 млн рублей. Свое место в списке должников есть и у ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства». Оно не оплатило услуги на 6,1 млн рублей, а также ООО «Комфорт», долг которого превышает 3,9 млн, ООО УК «ПромЭкология» – 3,5 млн, ООО «Теплый дом» – 2,6 млн, ООО «Респект» – 1,9 млн, ООО УК «Сапфир» – 1 млн, ООО УК «Партнер» – 0,8 млн рублей.

Задолженность двух исполнителей коммунальных услуг в Алданском районе составляет 15,7 млн рублей. Это ООО «Жилсервис» и ООО «Жилремстрой», их долги соответственно равны 9 млн и 6,7 млн рублей.

Обращаем внимание потребителей на то, что обязанности ТСЖ определены ст. 138 Жилищного кодекса РФ согласно которой ТСЖ обязано осуществлять управление многоквартирным домом и выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договорам, в том числе энергоснабжения. Зачастую недобросовестные ТСЖ не оплачивают энергоресурсы длительное время, при этом регулярно получая квартплату от жильцов. Собственники имеют право получать в полном объеме информацию о целевом расходовании средств. Этот вопрос жильцы многоквартирных домов обязаны поднять на своем общем собрании.

Подробно со списком УК и ТСЖ, имеющих крупные суммы задолженности перед ПАО «Якутскэнерго», можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго» по ссылке:

http://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php.

Напомним, что размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки.

Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.