Антинаркотический мультфильм впечатлил школьников

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Общественным советом МВД Якутии встретились с учащимися 6-х классов школы №26. Мероприятие состоялось в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017», которое проходит в республике с 17 по 26 апреля 2017 года.Ученикам рассказали о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков.

Во время встречи школьникам был показан антинаркотический короткометражный мультфильм «Леденец». Увиденное произвело на ребят сильное впечатление, и после просмотра они принялись активно обсуждать с сотрудницей нарконтроля Ольгой СКРЯБИНОЙ основную проблему, которую в завуалированной форме поднял фильм.

Кроме того, перед учениками выступила, представитель Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия), адвокат Якутской республиканской коллегии адвокатов «Петербург» Ольга ЧЕРНЫШОВА, которая рассказала им о предусмотренной законодательством Российской Федерации административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических средств, о современных синтетических наркотиках и их вреде на здоровье. Ребята не только внимательно слушали, но и задавали интересующие их вопросы. Сотрудники полиции отмечают важность подобных бесед с детьми и подростками для формирования жизненных ценностей, здорового образа жизни и профилактики наркомании среди молодежи.

Отметим, что участие в операции «Дети России-2017» — это часть масштабной комплексной работы региона по профилактике наркотической зависимости в молодежной среде. МВД по Республике Саха (Якутия) призывает граждан принять активное участие и сообщать о возможных фактах распространения наркотиков на территории республики по телефону доверия: 8(4112) 42-22-22.