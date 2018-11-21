Аншлаг в День памяти Людмилы Медведевой

21 ноября в Доме дружбы народов им. Кулаковского прошел День памяти Людмилы МЕДВЕДЕВОЙ – организатора и первого председателя Русской общины Якутии, общественного деятеля. В этот день Людмиле Герасимовне исполнилось бы 82 года.
В мероприятии приняли участие 12 дошкольных учреждений, более 150 детей, с гордостью говорит Александр ПОДГОЛОВ, председатель Русской общины Якутии.
Победители в номинации «Русская песня»
1 место – вокальный ансамбль «Созвездие» детского сада № 15 «Северные звездочки»;
2 место – вокальный ансамбль «Веселинка» детского сада № 41 «Росинка»;
3 место – ансамбль «Чудесенки» детского сада № 9 «Якутяночка».
Победитель конкурса в номинации «Русский танец»
1 место – ансамбль «Узоры» детского сада № 105 «Умка»;
2 место – танцевальный ансамбль «Задоринка» детского сада №9 «Якутяночка»;
3 место — — ДРЦ «АВС-KIDS»
Победители конкурса в номинации «Стихи русских поэтов»
1 место – Арина АКИМОВА, СОШ № 32;
2 место – Полина РАЗУМОВА, МОШ № 33;
3 место – Ксения ВАСИЛЬЧЕВА, СОШ № 31;
Спецприз получила Валерия НОЕВА, СОШ № 26.
Совет Русской общины РС (Я) выражает искреннюю благодарность всем коллективам детских садов, всем школьникам за прекрасные выступления.