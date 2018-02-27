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Ансамбль «БалАнс» выступил в концертном зале имени Гнесиных

Ансамбль балалаечников «БалАнс» под руководством заслуженного артиста РС(Я) Дмитрия Швецова принял участие в Торжественном вечере народного артиста Российской Федерации Михаила Федотовича Рожкова. Мероприятие прошло 25 февраля в год 100 — летия легендарного балалаечника, в рамках XIII международного фестиваля «Созвездие мастеров» в концертном зале РАМ имени Гнесиных.

Народный артист России Михаил Рожков со своим инструментом прошел всю войну. А после нее прославил русскую балалайку во всем мире, покорив сердца Утесова и Руслановой, Рузвельта и Жана Маре. Он показал всем красоту русской души, символом которой всегда являлась балалайка.Множество званий и наград, в том числе ордена Петра Великого и Андрея Первозванного, заслуженно принадлежат артисту. Но самое первое признание заслуг к Михаилу Рожкову пришло в Якутии. После войны Михаил Федотович гастролировал в Якутии вместе с Людмилой Зыкиной. В далеких 1960-ых Рожкову было присвоено звание заслуженного артиста ЯАССР. Это первый балалаечник в истории Якутии, получивший звание «Заслуженный». Вторым заслуженным артистом уже Республики Саха (Якутия) стал Дмитрий Швецов.

На торжественном вечере депутат государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Николаевич Дудников вручил Михаилу Федотовичу Рожкову Благодарственное письмо с признанием высоких заслуг от Главы Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова.
Художественный руководитель Государственной филармонии Якутии Наталья Владимировна Базалева поделилась воспоминаниями о первой встречи с Михаилом Рожковым, когда она, будучи 15-летней студенткой 1 курса музыкального училища, впервые присутствовала на концерте знаменитого артиста и была потрясена до глубины души. Именно с этого момента руководитель Государственной филармонии Якутии искренне влюбилась в народный инструмент балалайку. Наталья Базалева вручила народному артисту Благодарность министра культуры и духовного развития РС (Я) В.И. Тихонова и сувенир от Государственного концертного оркестра Якутии.

По окончанию концерта Дмитрий Швецов поделился впечатлениями:
«Для меня и моего коллектива это большая честь играть для такого великого музыканта и артиста. Вклад Михаила Федотовича в формирование музыкального искусства Якутии неоценим и мы готовы также популяризировать русский инструмент в республике и за ее пределами!»

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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